Песков прокомментировал заявления о планах «нападения» на Украину

Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину, не исключены провокации на этот счет. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

«Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои Вооруженные силы из-за океана, то есть Соединенные Штаты Америки», — отметил Песков.

При этом официальный представитель Кремля добавил, что такое поведение «не совсем логично и не совсем прилично».

Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ и прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры к рубежам РФ, подчеркнул он.

«Конечно, страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия», — резюмировал Песков.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует.

Президент России Владимир Путин назвал подобные обвинения алармистскими. Он указал, что учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном море представляют вызов для РФ, но Москва не будет нагнетать обстановку.

В Минобороны РФ же указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.