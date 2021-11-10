Разбой под прикрытием: почему ВСУ осмелели в Донбассе

Ситуация с нахождением в Черном море американских военных кораблей — эсминца Porter, танкера-снабженца John Lenthall и штабного корабля Mount Whitney — остается напряженной . Минобороны РФ сообщает, что «налицо изучение американцами предполагаемого театра военных действий» в случае подготовки Киевом силового разрешения конфликта на юго-востоке. Добавляя, что Черноморский флот России при этом контролирует действия кораблей ВМС США. В вопросе, как очередной виток напряжения сказывается на ситуации в Донбассе и можно ли ждать в связи с этим нарастания эскалации между Киевом и ЛДНР, разбирался специальный корреспондент «Известий» .

На помощь

Незапланированное вхождение в акваторию Черного моря эсминца Porter с арсеналом высокоточных ударных ракет на борту произошло еще 30 октября. То есть спустя четыре дня после события, ставшего новой переломной точкой конфликта в Донбассе: захвата вооруженными формированиями Украины (ВФУ) села Старомарьевка . Остальные американские корабли подоспели не так скоро — 3 и 4 ноября.

Можно предположить, что не вполне очевидным и планируемым был и результат захвата украинскими военными демилитаризованной зоны , куда входило село. Как не совсем прогнозируемым было и развитие ситуации на всем театре военных действий после подобного провокационного шага. Отсюда, вероятно, и подоспевшие американские корабли, призванные как минимум оказать моральную поддержку Киеву и как максимум надавить на Россию (как уже писали «Известия», штабной корабль Mount Whitney посещал Черное море в 2008 году в разгар войны в Южной Осетии и в 2014-м после воссоединения Крыма с Россией).

Однако стоит отметить, что градус напряжения на линии соприкосновения, взлетевший после 26 октября, сегодня постепенно снижается. Можно предположить, что Украина, сама испугавшись содеянного в Старомарьевке и боясь немедленных ответных мер, сначала открыла на всех участках огонь, что называется, на опережение, и сама же со временем решила его сократить.

Разбой под прикрытием Эсминец Porter ВМС США в грузинском порту Батуми, 8 ноября 2021 года Фото: РИА Новости/Стрингер

Как рассказал «Известиям» заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин, постепенное снижение частоты обстрелов со стороны ВФУ наблюдается последние несколько дней . Так, за предыдущие сутки зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, на день раньше — пять. К сожалению, статистика эта по-прежнему совсем не безобидна. За последние двое суток погибли двое бойцов ДНР, еще двое получили ранения.

Всё равно…

Впрочем, никаких положительных кардинальных изменений со стороны Украины в Донбассе не ждут. Если имела место одна провокация, которую Киев нынче гордо несет, как флаг, значит, будут и новые . Если по-прежнему от прицельного огня страдают мирные граждане (последний случай — тяжелые ранения трех фермеров после сброса взрывчатки с беспилотника в районе Горловки), значит, так будет продолжаться и дальше. И снижение интенсивности огня вовсе не значит его прекращение .

Один из последних примеров: несколько дней назад ВФУ обстреляли из минометов село Новомарьевка, что находится в 3 км от захваченной Старомарьевки. После нанесенного удара с инфарктом увезли в райцентр местного жителя — мины легли как раз под окнами его дома. Его жена осталась одна. При этом обстрелы Новомарьевки не прекращаются и по сей день: последний произошел 8 ноября.

Разбой под прикрытием Село Новомарьевка Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Или другой случай. Как рассказала «Известиям» жительница одной из окраин Донецка, где в последние дни также разрываются мины, сейчас им — обитателям линии соприкосновения — «происходящее уже просто всё равно». « Снаряд разорвался вчера в огороде соседки, — поделилась женщина. — Мы только подпрыгнули от шума и тут же продолжили заниматься своими делами. Нет уже никаких эмоций . Ни ненависти, ни злости, ни беспокойства за свою жизнь. Будь что будет…»

Уколы и удары

Как пресекать агрессивные действия Киева, как не допускать появления «новых Старомарьевок», как сводить к минимуму число обстрелов, страдания мирных жителей?

— Ответ один — жесткий диалог, — поделился с «Известиями» депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко. — Показательный пример — весна нынешнего года. Тогда, как мы помним, ожидалось, что Украина начнет широкомасштабные военные действия . Возобновились обстрелы, фиксировалось стягивание к линии фронта эшелонов с тяжелой военной техникой. Но после того как Россия в ответ провела на своих западных рубежах армейские маневры и продемонстрировала готовность прийти на помощь Донбассу, Киев, четко прочитав отправленный сигнал, свернул свои планы .

По словам эксперта из Донецка, политолога Андрея Бабицкого, о масштабном ударе на каком-либо из направлений со стороны Украины сейчас и речи быть не может.

Разбой под прикрытием Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Украина знает, что в таком случае ее ждет участь Грузии в 2008 году, со всеми вытекающими последствиями, — пояснил политолог. — Поэтому единственное, что она себе может позволить и, к сожалению, позволяет, — время от времени точечные уколы на таких участках, как Старомарьевка, или усиление плотности артиллеристских обстрелов. Отчасти это происходит еще и потому, что особенностью позиционной войны является то, что она в отсутствие громких операций становится фоном. Создается ощущение, что ничего не происходит. Отсюда необходимость подогревать к ней информационный интерес с помощью вот таких, нарушающих международные договоренности, действий.

Что касается учений ВМФ США в Черном море, то Андрей Бабицкий считает, что они, безусловно, связаны с ситуацией в Донбассе: чем больше провокаций, чем накаленнее атмосфера, тем сложнее России . Однако, уверен эксперт, на радикальные шаги, нарушающие сложившееся положение, Америка сейчас не пойдет — слишком много собственных внутриполитических проблем.

«Лягушачьи прыжки»

Пусковым механизмом для развязывания широкомасштабной горячей фазы может стать любое, даже незначительное на первый взгляд событие . Кто-то из экспертов сейчас прогнозирует новые и куда более серьезные провокации со стороны ВФУ, включая едва ли не решительную попытку отсечения Азовского побережья от остальной части ДНР и выход к границе с Россией. Кто-то более мягок в своих оценках.

Так или иначе при анализе сложившейся ситуации нужно понимать, что демилитаризованная зона и непосредственно территория ДНР — это разные вещи. И занятие первой и второй тоже нельзя сравнивать. Поэтому в контексте предполагаемой горячей фазы историю со Старомарьевкой важно не переоценить . Да, в заложниках оказались почти две сотни людей, в том числе имеющие паспорта РФ. Но юридически Старомарьевка неподконтрольна ДНР.

Разбой под прикрытием Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

На протяжении последних семи лет Киев предпринимает так называемые лягушачьи прыжки, входя на те или иные участки межпозиционного пространства. Но на то, чтобы пойти вперед и занять, условно говоря, соседнее Тельманово, он не решается. Потому что это будет пересечением «красной линии», за которой заканчиваются все предупредительные слова и действия.