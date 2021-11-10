Разбой под прикрытием: почему ВСУ осмелели в Донбассе
Ситуация с нахождением в Черном море американских военных кораблей — эсминца Porter, танкера-снабженца John Lenthall и штабного корабля Mount Whitney — остается напряженной. Минобороны РФ сообщает, что «налицо изучение американцами предполагаемого театра военных действий» в случае подготовки Киевом силового разрешения конфликта на юго-востоке. Добавляя, что Черноморский флот России при этом контролирует действия кораблей ВМС США. В вопросе, как очередной виток напряжения сказывается на ситуации в Донбассе и можно ли ждать в связи с этим нарастания эскалации между Киевом и ЛДНР, разбирался специальный корреспондент «Известий».
На помощь
Незапланированное вхождение в акваторию Черного моря эсминца Porter с арсеналом высокоточных ударных ракет на борту произошло еще 30 октября. То есть спустя четыре дня после события, ставшего новой переломной точкой конфликта в Донбассе: захвата вооруженными формированиями Украины (ВФУ) села Старомарьевка. Остальные американские корабли подоспели не так скоро — 3 и 4 ноября.
Можно предположить, что не вполне очевидным и планируемым был и результат захвата украинскими военными демилитаризованной зоны, куда входило село. Как не совсем прогнозируемым было и развитие ситуации на всем театре военных действий после подобного провокационного шага. Отсюда, вероятно, и подоспевшие американские корабли, призванные как минимум оказать моральную поддержку Киеву и как максимум надавить на Россию (как уже писали «Известия», штабной корабль Mount Whitney посещал Черное море в 2008 году в разгар войны в Южной Осетии и в 2014-м после воссоединения Крыма с Россией).
Однако стоит отметить, что градус напряжения на линии соприкосновения, взлетевший после 26 октября, сегодня постепенно снижается. Можно предположить, что Украина, сама испугавшись содеянного в Старомарьевке и боясь немедленных ответных мер, сначала открыла на всех участках огонь, что называется, на опережение, и сама же со временем решила его сократить.
Эсминец Porter ВМС США в грузинском порту Батуми, 8 ноября 2021 года
Как рассказал «Известиям» заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин, постепенное снижение частоты обстрелов со стороны ВФУ наблюдается последние несколько дней. Так, за предыдущие сутки зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, на день раньше — пять. К сожалению, статистика эта по-прежнему совсем не безобидна. За последние двое суток погибли двое бойцов ДНР, еще двое получили ранения.
Всё равно…
Впрочем, никаких положительных кардинальных изменений со стороны Украины в Донбассе не ждут. Если имела место одна провокация, которую Киев нынче гордо несет, как флаг, значит, будут и новые. Если по-прежнему от прицельного огня страдают мирные граждане (последний случай — тяжелые ранения трех фермеров после сброса взрывчатки с беспилотника в районе Горловки), значит, так будет продолжаться и дальше. И снижение интенсивности огня вовсе не значит его прекращение.
Один из последних примеров: несколько дней назад ВФУ обстреляли из минометов село Новомарьевка, что находится в 3 км от захваченной Старомарьевки. После нанесенного удара с инфарктом увезли в райцентр местного жителя — мины легли как раз под окнами его дома. Его жена осталась одна. При этом обстрелы Новомарьевки не прекращаются и по сей день: последний произошел 8 ноября.
Село Новомарьевка
Или другой случай. Как рассказала «Известиям» жительница одной из окраин Донецка, где в последние дни также разрываются мины, сейчас им — обитателям линии соприкосновения — «происходящее уже просто всё равно». «Снаряд разорвался вчера в огороде соседки, — поделилась женщина. — Мы только подпрыгнули от шума и тут же продолжили заниматься своими делами. Нет уже никаких эмоций. Ни ненависти, ни злости, ни беспокойства за свою жизнь. Будь что будет…»
Уколы и удары
Как пресекать агрессивные действия Киева, как не допускать появления «новых Старомарьевок», как сводить к минимуму число обстрелов, страдания мирных жителей?
— Ответ один — жесткий диалог, — поделился с «Известиями» депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко. — Показательный пример — весна нынешнего года. Тогда, как мы помним, ожидалось, что Украина начнет широкомасштабные военные действия. Возобновились обстрелы, фиксировалось стягивание к линии фронта эшелонов с тяжелой военной техникой. Но после того как Россия в ответ провела на своих западных рубежах армейские маневры и продемонстрировала готовность прийти на помощь Донбассу, Киев, четко прочитав отправленный сигнал, свернул свои планы.
По словам эксперта из Донецка, политолога Андрея Бабицкого, о масштабном ударе на каком-либо из направлений со стороны Украины сейчас и речи быть не может.
— Украина знает, что в таком случае ее ждет участь Грузии в 2008 году, со всеми вытекающими последствиями, — пояснил политолог. — Поэтому единственное, что она себе может позволить и, к сожалению, позволяет, — время от времени точечные уколы на таких участках, как Старомарьевка, или усиление плотности артиллеристских обстрелов. Отчасти это происходит еще и потому, что особенностью позиционной войны является то, что она в отсутствие громких операций становится фоном. Создается ощущение, что ничего не происходит. Отсюда необходимость подогревать к ней информационный интерес с помощью вот таких, нарушающих международные договоренности, действий.
Что касается учений ВМФ США в Черном море, то Андрей Бабицкий считает, что они, безусловно, связаны с ситуацией в Донбассе: чем больше провокаций, чем накаленнее атмосфера, тем сложнее России. Однако, уверен эксперт, на радикальные шаги, нарушающие сложившееся положение, Америка сейчас не пойдет — слишком много собственных внутриполитических проблем.
«Лягушачьи прыжки»
Пусковым механизмом для развязывания широкомасштабной горячей фазы может стать любое, даже незначительное на первый взгляд событие. Кто-то из экспертов сейчас прогнозирует новые и куда более серьезные провокации со стороны ВФУ, включая едва ли не решительную попытку отсечения Азовского побережья от остальной части ДНР и выход к границе с Россией. Кто-то более мягок в своих оценках.
Так или иначе при анализе сложившейся ситуации нужно понимать, что демилитаризованная зона и непосредственно территория ДНР — это разные вещи. И занятие первой и второй тоже нельзя сравнивать. Поэтому в контексте предполагаемой горячей фазы историю со Старомарьевкой важно не переоценить. Да, в заложниках оказались почти две сотни людей, в том числе имеющие паспорта РФ. Но юридически Старомарьевка неподконтрольна ДНР.
На протяжении последних семи лет Киев предпринимает так называемые лягушачьи прыжки, входя на те или иные участки межпозиционного пространства. Но на то, чтобы пойти вперед и занять, условно говоря, соседнее Тельманово, он не решается. Потому что это будет пересечением «красной линии», за которой заканчиваются все предупредительные слова и действия.