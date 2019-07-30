Недомирие: резкое снижение обстрелов дает Донбассу надежду на тишину

На линии соприкосновения между ВСУ и силами Донбасса после введения перемирия 21 июля в несколько раз спала интенсивность обстрелов. Об этом «Известиям» рассказал замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин . Если раньше речь шла о десятках обстрелов в день с украинской стороны, то сейчас за время режима тишины на границе ДНР перемирие нарушалось чуть больше 30 раз. По словам источников «Известий» в Киеве, в руководстве страны сейчас работают над тем, чтобы максимально удалить из региона добровольческие батальоны. Именно они в большинстве случаев стоят за провокациями.

Шанс есть

«Бессрочный» режим тишины, как его окрестили сразу же после подписания, продолжает нарушаться. Как пояснил «Известиям» Эдуард Басурин с правовой точки зрения нельзя говорить о том, что украинская сторона соблюдает достигнутые в рамках контактной группы в Минске договорённости. Тем не менее, по его словам, отмечается положительная динамика, а интенсивность обстрелов «снизилась в разы». Все это даёт основания надеяться на снижение эскалации.

— Если говорить о перемирии, то нарушения происходят. Любой обстрел — это уже нарушение. Но в общем, напряжение спало. Юридически перемирие нарушается, но есть динамика, которая дает надежду, что все это скоро прекратится. Количество обстрелов снизилось в несколько раз, — заявил «Известиям» донецкий военачальник.

донбасс Жители, сотрудники МЧС ДНР и представители ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) устраняют последствия разрушений, полученные в результате артиллерийского обстрела Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

При этом до выборов в Верховную раду в Донбассе заявляли, что активность стрельбы со стороны ВСУ можно было сравнивать с ситуацией 2014–2015 годов. Сейчас военные действия резко пошли на спад. Если полторы недели назад счет шел на десятки обстрелов, то последнее время случаются дни, когда фиксируется один-два в сутки. Всего с 21 июля на линии разграничения с ДНР произошло более 30 нарушений.

Как рассказали «Известиям» собеседники в политически кругах в Киеве, руководство страны работает над тем, чтобы максимально ограничить свободу действий так называемых добровольческих батальонов на линии огня, многие из которых не выражают особого желания соблюдать перемирие. По словам Эдуарда Басурина, подобные формирования, например «Азов», по-прежнему находятся на передовой, впрочем, судя по всему, «украинской стороной действительно рассматривается вопрос, чтобы их оттуда убрать».

Зависит от персоналий

В любом случае Владимир Зеленский пришел к власти на Украине под лозунгами мира и единения страны. Глава государства не раз призывал не делить украинцев на «своих и чужих», а также неоднократно повторял: первоочередная задача его команды — остановить войну в Донбассе. Другое дело, что фактически на Украине пока сменился только президент. Новая Верховная рада, большинство в которой взяла партия «Слуга народа», оставив не у дел националистов, проведет первое заседание лишь в конце августа . Также остаются на своих местах большинство ставленников прежнего президента Петра Порошенко.

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, украинцы выбрали Владимира Зеленского своим лидером именно из-за того, что тот обещал прекратить гражданскую войну.

донбасс Жители на территории своего дома, который был разрушен в результате ночного обстрела ВСУ Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

— Он пытается хоть как-то этому соответствовать. А учитывая, что Зеленский пока не получил контроль над страной и власть по-прежнему в переходном состоянии, то сам факт снижения интенсивности боевых действий говорит о положительных тенденциях. Я думаю, это исходит именно от распоряжений Зеленского. Уж явно это происходит не благодаря Порошенко, который потворствовал всем этим вооруженным группировкам — стреляй сколько хочешь, минируй, что хочешь, — сказал «Известиям» российский депутат.

Нынешняя власть на Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским не заинтересована в обострении ситуации, считает эксперт РИСИ Владимир Евсеев. По словам политолога, в Киеве пока не знают, как решить проблему. Однако, когда произойдет назначение новых людей на руководящие посты в силовых и других ведомствах, команда украинского лидера сможет всерьез заняться урегулированием в Донбассе.

— Для Зеленского угрозу представляют националисты . Если он сможет ограничить их влияние, то укрепит собственную власть. А значит и интенсивность в зоне боевых действий должна еще ослабнуть. Многое зависит от персоналий, которых назначат на ключевые посты, — сказал «Известиям» эксперт.

Нужно время

Между тем, по мнению депутата парламента ДНР Мирослава Руденко, чтобы более предметно говорить о перспективах урегулирования, стоит подождать, когда закончатся «медовые недели». В беседе с «Известиями» он напомнил, что все предыдущие режимы тишины заканчивались массированными обстрелами. Впрочем, если на этот раз удастся прийти к какому-то постоянству, то стороны приблизятся к реализации Минских соглашений.

донбасс Офицеры Совместного центра контроля и координации (СЦКК) и представители ОБСЕ фиксируют последствия артобстрела Фото: РИА Новости/Сергей Аверин