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«Будем одной семьей — выдержим»

Как живет Донбасс в ожидании прекращения беспорядочных обстрелов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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«Будем одной семьей — выдержим»
2019-07-17 22:13:06">
2019-07-17 22:13:06
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Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля. Об этом по окончании заседания в Минске 17 июля сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. В контактной группе подчеркнули «важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня» и необходимость отказа от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и размещения вооружения в населенных пунктах. В этот же день пресс-секретарь представителя украинской стороны Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев подтверждает приверженность договоренности о бессрочном перемирии. Тем временем на некоторых участках фронта, по заявлению народной милиции ДНР, интенсивность обстрелов ВСУ вышла на новый виток. Наибольшее напряжение наблюдается на горловском направлении, а именно в поселках Зайцево и Гольмовский (входящих в горловскую администрацию).

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В Зайцево, по словам местных властей, за последние десять дней в результате бомбежек сожжено три десятка домов. В Гольмовском после минометного обстрела погибла женщина. Специальный корреспондент «Известий» побывал в прифронтовой зоне и увидел своими глазами, как люди живут под постоянными бомбежками и надеются, что очередное перемирие действительно станет бессрочным.

Новые польские мины

Зайцево называют «воротами в Горловку». А еще — самым опасным участком на всей линии фронта ДНР. Когда мы слышим об очередной трагедии в Горловке, речь чаще всего идет именно об этом многострадальном поселке. С начала войны здесь погибли или получили ранение 82 мирных жителя. Последний печальный случай произошел всего три недели назад: осколком зацепило женщину, работавшую в огороде. К счастью, она осталась жива.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Глава Зайцево Ирина Дикун, обладатель звания «Человек года ДНР» и один из первых врагов СБУ, мать двоих детей, шестой год вместе с земляками не дает погибнуть родному поселку. Имеет контузию. Месяц назад получила ранение в плечо. «До сих пор главе Горловки Ивану Сергеевичу Приходько не сказала, незачем беспокоить», — машет рукой она.

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— Поселок наш разделен на две части, — рассказывает «Известиям» Ирина. — На одной стороне стоят наши ребята, на другой — украинские военные. Где-то их разделяет незасеянное поле, где-то — 50 м улицы. Причем, согласно Минским договоренностям, украинская часть Зайцево прежде считалась «серой зоной», то есть нейтральной территорией. Но ВСУ заняли ее. И продолжают продвигаться вперед, применяя тактику выжигания. Обстреливают улицу, заставляют гражданских людей уйти и входят в пустые дома — так уже шесть улиц заняли. Цель у них — захват Зайцево и выход на заветную дорогу на Горловку. Сколько уже тут наших местных мальчишек полегло, встав у них на пути…

Обстановку последнего месяца Ирина характеризует как «крайне тяжелую».

— Все мы ждали, конечно, что после избрания нового украинского президента что-то изменится, с Порошенко ведь никак не удавалось договориться, максимум, что я помню, — это неделя затишья, — объясняет женщина. — Возможно, после достигнутого сейчас перемирия что-то сдвинется с мертвой точки. Но пока всё только хуже и хуже. Наиболее жестокие обстрелы начались 27 июня. По нашим данным, на позиции Украины вошел батальон «Айдар», для которого нет никакого закона. Более того, они начали применять 122-миллиметровые мины нового образца, произведенные в Польше. Разлет осколков у таких снарядов на порядок выше, чем у прежних, а сила поражения — мощнее. Плюс выросла частота и интенсивность обстрелов. Судите сами: на днях в один квадрат за полчаса они положили 25 тяжелых мин. Стерли с лица земли пять домов, из них два жилых. Счастье, что люди успели укрыться в подвале.

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«Это ваш выбор»

В своих домах в Зайцево сегодня остается около тысячи человек. Работают отделение почты, два магазина, библиотека и медпункт.

— Медицинский пункт нам пришлось во время войны уже самим открыть, ведь скорая из Горловки сюда не ездит, — разводит руками Ирина. — Доезжают до границы поселка и говорят: «Всё. Жить под обстрелами — это ваш выбор. А мы умирать не хотим». Приходится грузить на свои машины раненого или, например, старика с инсультом — и вывозить. То же самое с пожарными. Горит дом, и пока я сама на место не выеду и не начну на них кричать в трубку — с места не сдвинутся. Говорят: «Смертельно опасно». Да, это так. Но что остается?

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Проезжая по утопающему в садах поселку, Ирина перечисляет, указывая на дома:

— Тут многодетный отец жил, погиб. А здесь пять мин в дом прилетели, и все остались живы — чудо! Тут молодую семейную пару убило. Там, несмотря ни на что, мужчина коров держит. А в том доме ветеран Великой Отечественной жил, мы с ним дружили, при встрече обязательно 50 г за победу выпивали. У него после обстрела пасека сгорела, и он не выдержал, сдал. Похоронили.

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Останавливаемся на улице Полетаева, где на прошлой неделе сгорели пять домов. Несмотря на моросящий дождь, одно из пепелищ до сих пор дымится.

— В этом доме бабушка одинокая жила. А в том семья — муж, жена и ребенок-инвалид, — рассказывает один из соседей Александр Черемисов. — Самое обидное, что они только ремонт сделали — даже строительные леса, видите, еще не убрали. Крышу отлатали. Мебель новую купили. Внутри полная отделка. И вдруг такое. Обстрел начался чуть в стороне, в 4:30 утра. Это и спасло: они услышали и успели забежать в подвал. Сейчас все выехали в Горловку, жилье сняли. Больше некуда.

Ведерко осколков

Гольмовский располагается по соседству с Зайцево. На первый взгляд — уютный и спокойный поселок. До войны здесь действовало два завода. Сейчас производства закрыты. На повестке дня всё те же обстрелы, особенно после гибели 11 июля местной жительницы — Галины Сергеевны Павлютиной.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Бьют бесперебойно, а главное — новыми, более разрушительными минами, — вторит коллеге глава Гольмовской администрации Елена Ходусова. — В день, когда погибла наша жительница, обстрел начался в 4:30 и длился до семи утра. И потом в восемь часов раздались еще три разрыва: одна мина упала прямо у пятиэтажного дома на улице Больничной. Сила удара была такой, что выбило 50 окон, разрушены пять балконов. Сразу за домом располагается детский сад — благо из-за раннего обстрела никто из ребятишек еще не пришел. Так вот, на детской площадке мы собрали целое ведерко осколков.

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Погибшей Галине Павлютиной было 69 лет. Всю жизнь она проработала на доломитном заводе в кирпичном цехе. Несколько лет назад похоронила старшего сына. Младший — Александр — жил рядом, в соседнем доме.

— В это утро мы пережидали обстрел, спрятавшись в квартире между перекрытиями, — рассказывает «Известиям» невестка погибшей Алла. — В нашем многоквартирном доме есть подвал, но в последний раз мы спускались туда, наверное, год назад. Привыкли дома. И вот в восемь утра позвонила Сашина мама, сказала: «Я ранена». Мы прибежали. Она смогла открыть нам дверь. Она повторяла только одно: «Дышать, дышать…» Вызвали скорую. Но было поздно: умерла спустя несколько минут у нас на руках…

Не только война

Несмотря на постоянную опасность, от войны жители поселков стараются абстрагироваться — не замечать, как будто ничего не происходит. Иначе нервы не выдержат. Гордость гольмовцев — восстановленное центральное электроснабжение и газ, которых не было несколько лет. В Зайцево довольно оперативно ремонтируются нарушенная инфраструктура, социальные объекты.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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— В этом году мы построили детскую площадку в центре поселка, — рассказывает глава Зайцево Ирина Дикун. — Шесть месяцев искали спонсоров — нашли в России, Белоруссии, Германии и в ДНР. Уже всё действует. Волейбольное поле со специальным покрытием. Качели, лестницы. А то ведь совсем негде было детям собираться. Следующая задача у меня — разбить рядом пешеходную аллею с лавочками, чтобы можно было прийти, пообщаться друг с другом, отдохнуть.

По поводу затянувшейся войны Ирина говорит так:

— Остановить ее мы не можем. Что остается? Не закрывать глаза на происходящее, вот что. Мы, к примеру, приезжаем в Донецк, а там в центре города совсем другая жизнь — сытая, богатая, люди забыли о страданиях, живут, как будто всё хорошо. А вы к нам приезжайте или на другие окраины, посмотрите, что там. Поэтому давайте быть одной семьей. Лежат, допустим, у вас одежда без дела — пальто, юбка — отдайте тем, кто нуждается. Таких людей очень много. Будем семьей одной — выдержим все испытания.

Люди всё равно верят, что рано или поздно это закончится. И решение контактной группы в Минске ввести бессрочное перемирие начиная с грядущего воскресенья в очередной раз дает им хотя и маленькую, но всё равно надежду.

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