«Тишина с непривычки вызывает у меня тревогу»

В Донецке подводят первые итоги перемирия. В силу оно вступило 21 июля в полноч ь, получило название «бессрочное» и стало по-настоящему долгожданным. Дело в том, что интенсивность огня со стороны ВФУ за последние два месяца была такой же как 2015 году. При этом новые украинские власти заявили о твердом намерении «добиться в ближайшее время мира в Донбассе». Специальный корреспондент «Известий» узнал, как прошли первые сутки после вступления в силу договоренности.

Пока не показательно

«Бессрочное перемирие» стало 23-м по счету в Донбассе. И первым после избрания нового президента Украин ы. Документ предусматривает такие меры, как неприменение любого огня, включая снайперский. Отказ наступлений и действий диверсионно-разведывательных групп. А также запрет на размещение тяжелого вооружения в прифронтовых населенных пунктах. Приказ, по заявлению народной милиции ДНР, был доведен до каждого военнослужащего республики.

— Отличие этого перемирия от предыдущих в том, что оно предполагает уголовную ответственность за нарушение , — пояснил «Известиям» официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. — Это важное нововведение, которое представители наших республик в течение всего последнего года пытались закрепить в одном из пунктов договора, но украинская сторона каждый раз отказывалась. И вот — согласилась. Видимо, в преддверии выборов в Верховную раду, стремясь показать: «Да, мы за мир».

При этом, первое нарушение режима тишины, по словам Басурина, произошло спустя 12 часов 53 минуты после его наступления. Противник применил стрелковое оружие в районе поселка Новая Таврия на юге республики.

Басурин Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин Фото: ТАСС/Александр Кравченко

— Юридически мы может констатировать, что перемирие нарушено, — отметил военный. — Однако я бы не стал акцентировать особое внимание на этом факте. Кто-то, возможно, не совсем трезвый или адекватный пострелял. Пока это не показательно, будем следить за обстановкой.

При этом Эдуард Басурин подчеркнул, что успех договоренности будет зависеть в первую очередь от того, смогут ли украинские власти урезонить праворадикальные элементы. Если сделать этого не удастся, перемирие ограничится, как обычно, одним-двумя днями, после чего в ход снова пойдут тяжелые орудия.

Накануне режима тишины

Стоит отметить, что последние два месяца стали по-настоящему тяжелыми для Донбасса.

— За этот период ранение получил 21 мирный житель ДНР, среди которых три ребенка, — рассказал корреспонденту «Известий» официальный представитель Управления народной милиции республики Даниил Безсонов. — Погибли две женщины. Причем одна из них была убита всего за три дня до вступления в силу перемирия, уже после согласования всех условий режима тишины. Повреждены несколько сотен жилых домов, десятки человек остались без крова.

донецк После обстрела Фото: Сергей Прудников

Особенно ВФУ, по словам Безсонова, отличились накануне перемирия. Так, в субботу, 20 июля, украинские войска 23 раза обстреляли на разных направлениях ДНР, в том числе из минометов, гранатометов и боевых машин пехоты. В результате один военнослужащий армии ДНР погиб.

Настоящая трагедия произошла в соседней Луганской Республике, где за несколько часов до вступления в силу документа ВФУ обстреляли из тяжелых 120-миллиметровых минометов город Первомайск. Итог — одна женщина погибла, семь человек получили ранения, в том числе трехлетняя девочка, за жизнь которой до сих пор борются врачи.

Без иллюзий

Итоги первых суток перемирия подвели в Донецке в понедельник утром.

— 21 июля ВФУ семь раз нарушили режим прекращения огня, ведя обстрелы в районах семи населенных пунктов, — рассказал «Известиям» Даниил Безсонов . — Противник открывал огонь из стрелкового вооружения и гранатометов различных типов. Положительный факт — Киев не применял минометов, ствольной артиллерии, танков. Впрочем, как показывает опыт, все предыдущие перемирия начинались примерно так же — один-два дня относительного спокойствия, после — возвращение на круги своя. Кстати, все предыдущие перемирия также декларировались, как бессрочные. Так что никаких иллюзий по этому поводу мы не питаем.

Руководители различных прифронтовых поселков отметили, что прошедшее воскресенье действительно оказалось сравнительно тихим.

— Ночь прошла спокойно, постреливали только из автоматов — а это для нас и есть спокойствие, давно такого не было, в основном ведь кроют минами, — рассказала «Известиям» Ирина Дикун, глава поселка Зайцево , что на Горловском направлении. — Верю ли я, что станет лучше? Нет. Помню, первые пять перемирий еще верила. А теперь я знаю цену этим договоренностям.

донецк Замена разбитых стекол в одном из зданий Детской больницы после обстрела Фото: Сергей Прудников

— За эти сутки мы не слышали выстрелов, — поделилась глава поселка городского типа Гольмовский Елена Ходусов а (именно в Гольмовском десять дней назад во время минометного обстрела убило женщину). — Посмотрим, что будет дальше. Пока, честно говоря, эта тишина с непривычки вызывает у меня тревогу…

В другой горячей точке республики — на юге, почти у Азовского моря, в поселке Красноармейское, также, в целом, пока без происшествий.

— Слышны только редкие автоматные очереди, — рассказала «Известиям» глава Красноармейского Ирина Дяченко. — Хотя всего за день до этого нас обстреливали нещадно. Вообще за последние полтора месяца у нас разрушен 71 жилой дом, школа, поврежден детский сад, аптека, магазин, амбулатория, в сельской администрации ни одного стекла не осталось. Ждем, что всё это прекратится.

Глава Горловки Иван Приходько, комментируя «Известиям» происходящее, высказался категорично:

— Не верю в перемирие, — сказал он. — Семь нарушений за первые сутки. О чем тут можно говорить?

В понедельник, 22 июля, на одном из ключевых пограничных пропускных пунктов между ДНР и Украиной «Майорск» по инициативе Киева был неожиданно прекращен пропуск людей и автомобилей — это беспрецедентный случай. Официальный повод — поиск мин. Наблюдатели ОБСЕ на место не допускаются. Как объяснил «Известиям» Даниил Безсонов, на этом участке не исключена подготовка провокации с последующим срывом перемирия. Впрочем, пока говорить об этом рано.