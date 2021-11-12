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Полянский опроверг заявление Bloomberg о подготовке РФ вторжения на Украину

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 11 ноября опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о возможной подготовке Россией вторжения на территорию Украины.

«Нет, не планируем и никогда не планировали», — прокомментировал Полянский поступивший от журналистов вопрос.

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При этом дипломат отметил, что мирная позиция РФ сохранится до тех пор, пока страна «не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще». В таком случае вход на территорию соседнего государства станет «вопросом защиты суверенитета».

Кроме того, первый зампостпреда РФ при ООН назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины, со стороны которой звучит агрессивная риторика.

«Если вы посмотрите на угрозы, которые Украина произносила в адрес России, в адрес российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенные меры предосторожности являются логичным шагом в такой ситуации», — сказал Полянский журналистам.

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. Вместе с тем, один из источников агентства также подчеркнул, что невозможно узнать истинных намерений Москвы или же предугадать ее следующий шаг.

Ранее, 1 ноября, глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил возможность войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

24 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета. Позднее он пояснил, что эти слова не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывания украинских политиков о готовности нанесения ракетного удара по РФ и начала войны вызывают беспокойство. По ее словам, на Украине давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам.

До этого, 21 октября, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган заявил, что Украина не исключает вторжения со стороны России и считает необходимым подготовить к этому все регионы страны.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

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