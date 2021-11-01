Глава «Нафтогаза» допустил возможность войны РФ и Украины из-за СП-2

После запуска газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) Украина становится более уязвимой к «российскому вторжению». Такое мнение в интервью Financial Times 1 ноября высказал глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«[Если] не будет физического транзита [газа] через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», — заявил он.

По словам Витренко, запуск СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день Путин заявил, что слова о том, что Россия строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа, — чушь. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

В Москве не раз отмечали, что не планируют оставлять Украину без транзита, несмотря на готовность СП-2. 6 октября глава комитета Государственной думы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный отметил, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину после 2024 года.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024-м.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». Российская сторона и Будапешт подписали контракт на поставки этого ресурса сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход украинской территории.

Подписание договора спровоцировало резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.