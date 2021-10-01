«Газпром» начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины

«Газпром» с пятницы, 1 октября, начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины.

«Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока».

В то же время ряд украинских СМИ отмечает, что «Газпром» приостановил транзит газа в Венгрию через Украину.

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. 28 сентября в ЕК отметили, что власти Венгрии должны оценить влияние контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии полученные выводы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 сентября сравнила угрозы украинской стороны с «доносами на соседей» из зависти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь в тот же день подчеркнул, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли. Он выразил сомнения в том, что какая-либо страна, в том числе Украина, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

Председатель комитета Национального собрания Венгрии, член правящей партии «Фидес» Жолт Немет заявил «Известиям», что претензии, которые Киев предъявляет Будапешту за долгосрочный контракт с «Газпромом», в Венгрии расценивают как нарушение суверенитета.