Путин оценил заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину

Заявления НАТО о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину являются алармистскими. Об этом 13 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. [...] Действительно, сейчас США и их союзники по НАТО проводят незапланированные, я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация»,— сказал он ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, интервью приводит пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что незапланированные учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном представляют вызов для РФ, но Россия не будет нагнетать обстановку.

11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

После появления данных публикации первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. Он подчеркнул, что Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материал Bloomberg является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится все больше. Песков подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

Кроме того, Песков отметил, что учения Североатлантического альянса в Черноморском регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

12 ноября министр обороны РФ Серей Шойгу указал на то, что НАТО продолжает наращивать присутствие у границ РФ. По его словам, военно-политическая ситуация в Европе деградирует.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.