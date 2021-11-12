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Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ России

Шойгу: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России
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Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании российско-французского совета в формате «2+2» указал на то, что североатлантический альянс (НАТО) продолжает наращивать присутствие у границ РФ. Об этом 12 ноября рассказал журналистам замглавы военного ведомства Александр Фомин.

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«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе», — сообщил он журналистам по итогам встречи представителей двух стран в Париже.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки.

«Затронуты также важные темы стратегической стабильности и европейской безопасности, контроля над вооружениями, двусторонних отношений», — добавил замминистра.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ России продолжает расти. За последние сутки над Черным морем были зафиксированы шесть полетов разведсамолетов альянса.

В ведомстве добавили, что суда ВМС США в составе эсминца Porter, штабного корабля Mount Whitney и танкера John Lenthall после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.

Подчеркивается, что российская сторона расценивает агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения НАТО в Черном море являются предметом обеспокоенности российского лидера Владимира Путина. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

Источники в военном ведомстве рассказали «Известиям» , что авиация НАТО пытается прощупать обстановку в Крыму. Помимо ведения радиотехнической разведки, самолеты ВВС США Е-8 и U-2 могли вести разведку с помощью радиолокационных средств.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в свою очередь, заявила, что Россия готова нейтрализовать любые провокации в черноморском регионе. Она подчеркнула, что на полуострове развернута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор Вооруженным силам как США, так и их союзников.

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