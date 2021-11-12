Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО

Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ России продолжает расти. За последние сутки над Черным морем были зафиксированы шесть полетов разведсамолетов альянса. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А «Посейдон» ВМС США с авиабазы на острове Сицилия (Италия), самолета-разведчика С-160G «Габриэль» ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии, стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США с авиабазы на острове Крит (Греция), а также стратегического самолета-разведчика U-2S ВВС США», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что суда ВМС США в составе эсминца Porter, штабного корабля Mount Whitney и танкера John Lenthall после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.

«Минобороны России расценивает агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке», — заключили в министерстве.

Ранее в этот день вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что власти иностранных государств начинают заигрываться, устраивая провокации с приближением к берегам Крыма. По его словам, зарубежные страны проверяют Россию на прочность, насколько серьезно она готова защищать свою территориальную целостность.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков днем ранее отметил, что учения НАТО в регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера Владимира Путина. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в свою очередь, заявила, что Россия готова нейтрализовать любые провокации в черноморском регионе. Она подчеркнула, что на полуострове развернута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор Вооруженным силам как США, так и их союзников.

9 ноября Минобороны РФ обнаружило над Черным морем самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 км. В тот же день в российском военном ведомстве сообщили, что действия США связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.