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Минобороны России назвало цель активности США в Черном море

Минобороны РФ: целью активности США в Черном море является военное освоение Украины
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Действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент Черноморский флот РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США. В министерстве напомнили, что с 30 октября на территории Черного моря находятся американские эсминцы.

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«С учетом того что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — указано в заявлении российского министерства.

Подобные действия, согласно мнению Минобороны РФ, являются дестабилизирующим фактором во всем Черноморском регионе.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. 7 ноября Шестой флот Военно-морских сил США опубликовал фотографии своих кораблей в Черном море.

4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter.

7 ноября министр обороны России Сергей Шойгу в тот же день заявил, что заход в Черное море кораблей военно-морских сил США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России. Он указал на то, что не только США пытаются подобным образом «проверить» Россию.

При этом член турецкой молодежной ассоциации ТГБ Мурат Катланч 9 ноября подчеркнул, что цель США заключается в том, чтобы сломать конвенцию Монтре. Это, по мнению ассоциации, позволит американской стороне в Черном море начать войну.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил «Известиям», что Россия готова к любым провокациям со стороны НАТО. Он также выразил мнение, что военные учения альянса связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем положениям основополагающего акта Россия–НАТО, который, по словам дипломата, был полностью нарушен в ключевой своей части.

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