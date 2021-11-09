В Турции назвали действия США в Черном море попыткой устроить шоу

Союз молодежи Турции назвал выход флагмана Mount Whitney, а также эсминца Porter Шестого флота Военно-морских сил США в Черное море американским шоу в регионе. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил РЕН ТВ член турецкой молодежной ассоциации ТГБ Мурат Катланч.

По его словам, турки не хотят изменять конвенцию Монтре, так как она сохраняет мир в Черном море.

«Эти военные учения для шоу, чтобы создать для России и Турции дискомфорт, напугать<…> Цель Америки - сломать конвенцию Монтре, чтобы в Черном море начать войну», – отметил он.

Президент стамбульского отделения TGB Дуйгу Карабулут, в свою очередь, подчеркнула тот факт, что военный американский корабль оказался в Турции для военных учений.

«Америка и так постоянно плавает в наших морях, и в Средиземном море тоже военные учения проводят. Не стреляют, но оружие постоянно направлено в сторону Турции», – сказала она.

Карабулут напомнила о попытке госпереворота в Турции в 2016 году и выразила мнение в том, что без участия США не обошлось. Затем американские последователи «все убежали».

Вице-президент Союза молодежи Турции (TGB) Наджи Оненкопрулу также рассказал телеканалу о протестах против прибытия американского корабля в Стамбул. По его словам, активисты, увидев моряков Mount Whitney, выразили нежелание видеть их в своей стране, надев на голову одного из американских военнослужащих пакет. Оненкопрулу объяснил поступок тем, что аналогично поступили в Ираке солдаты США в 2003 году по отношению к турецким военнослужащим.

7 ноября Шестой флот Военно-морских сил США обнародовал в Twitter фотографии своих кораблей в Черном море. На кадрах были изображены флагман Mount Whitney и эсминец Porter.

Ранее 30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который 1 ноября уже находился в Черном море.

Министр обороны России Сергей Шойгу 7 ноября заявил, что заход в Черное море кораблей Военно-морских сил США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России. Он указал на то, что не только США пытаются подобным образом «проверить» Россию.

В тот же день военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов заявил, что из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова. Специалист отметил, что действия союзников в Черноморском регионе «активизировались до предела».