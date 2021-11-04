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Жители Стамбула одели американскому моряку пакет на голову

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Жители Стамбула попросили прибивших в страну американских военных покинуть Турцию, однако призывы не оказали должного влияния, тогда граждане Турции одели моряку США пакет на голову. Соответствующие кадры опубликованы в Twitter в четверг, 4 ноября.

На видео можно заметить, что американский военный был одет в черную куртку и джинсы, на спине висел рюкзак. Однако на улицах Стамбула к нему подошли неизвестные и призвали его совместно с другими военными покинуть страну, называя их агрессорами.

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В итоге граждане Турции решили одеть моряку США пакет на голову. Военный, в свою очередь, попытался сбежать.

При этом позже мужчины, участвовавшие в инциденте, пояснили, что таким образом они выступают против американских военных на территории их страны.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками по альянсу. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который уже находился в Черном море.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике заявил о возможности увидеть американский корабль в бинокль или прицел средств обороны. Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, добавил российский лидер.

Тогда как 3 ноября корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney вышел в акваторию Черного моря, отплыв из Стамбула, по проливу Босфор. Позже силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями корабля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что альянс наблюдает растущее присутствие России. По его словам, на это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. При этом генсек указал, что прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.

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