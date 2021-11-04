Рейс из Стамбула: зачем США направили Mount Whitney в Черное море

В Госдуме назвали провокацией прибытие флагмана Шестого флота США Mount Whitney в акваторию Черного моря 4 ноября . Средства слежения Черноморского флота РФ взяли его на контроль. Корабль, стоявший с конца прошлой недели в Стамбуле, двинулся через проливы в день, когда президент России Владимир Путин отправился в Севастополь на праздничные мероприятия . Эксперты отмечают, что в отличие от эсминцев, регулярно наносящих визиты к российским берегам, такой корабль — а по сути плавучий штаб — знаменует более высокую степень угрозы.

Под бдительным взором

В четверг в Национальном центре управления обороной России заявили, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Witney ВМС США, зашедшего в Черное море 4 ноября. С конца прошлой недели он находился в Стамбуле. Туда корабль прибыл в рамках объявленных НАТО масштабных командно-штабных учений.

Российские военные располагают всем необходимым для уверенного отслеживания действий Mount Witney, сообщили источники «Известий» в Минобороны . А в случае необходимости — и для нейтрализации его враждебных действий, если такие последуют, уточнили собеседники.

В Госдуме считают, что американцы намеренно провоцируют Россию, отправляя свои корабли в Чёрное море, причем подобное происходит уже не в первый раз.

Основной комплект Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— России надо реагировать следующим образом: к нашим берегам приближается американский штабной корабль, а значит, мы должны действовать в соответствии с уставом Вооруженных сил РФ. Мы всегда готовы смотреть на визиты наших оппонентов через стекло оптического прибора, — заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа .

4 ноября, в День народного единства, президент Владимир Путин прибыл в Севастополь. Он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России. Заход флагмана Шестого флота США в Черное море в день визита российского президента в Крым — не совпадение, полагает экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе .

— Это угрожающий сигнал с их стороны — ведь в отличие от эсминца, который действует самостоятельно, Mount Whitney — это корабль управления боевыми операциями флота и авиации. Речь идет не об отдельных маневрах или полетах самолетов, они отрабатывают планы боевых действий . США демонстрируют, что рассматривают регион как потенциальный театр военных действий, — отметил эксперт.

Также Сергей Орджоникидзе напомнил, что на днях в Москву на переговоры приезжал директор ЦРУ Уильям Бернс.

— С одной стороны, США дают понять, что хотят продолжать контакты по определенным направлениям, а с другой — предпринимают такие угрожающие действия. Это их стиль ведения переговоров , — добавил экс-замминистра иностранных дел РФ.

Заход американских кораблей в Черное море дипломат считает действиями, направленными на обострение двусторонних отношений и нагнетание напряженности в регионе.

Напряжение в регионе

— Появление у берегов России американского штабного корабля — это гораздо более серьезно, чем заход в Черное море эсминца, — отметил в беседе с «Известиями» и военный историк Дмитрий Болтенков. — Он оснащен средствами связи, системой обработки информации, средствами управления. По сути, плавучий штаб . Находящиеся на борту офицеры могут организовывать взаимодействие межвидовых группировок США и их союзников, планировать боевые операции, передавать разведданные на корабли, самолеты и наземные средства. Возможно, в Черном море они собирают и анализируют информацию и просчитывают возможные варианты развития событий.

Американские военные значительно увеличили свою активность в Черноморском регионе в октябре. На фоне случившегося обострения в Донбассе США проводили разведывательные и тренировочные полеты у берегов Крыма, а 29 октября объявили о начале маневров. Тогда в Черное море зашел эсминец Porter с управляемым ракетным оружием, и одновременно в поход отправился Mount Whitney . Американское командование поясняло, что их силы будут действовать вместе с союзниками по НАТО и партнерами, «работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе».

Основной комплект Флагман Шестого флота США Mount Whitney в Стамбуле Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

1 ноября президент Владимир Путин на плановом совещании по оборонной тематике отметил растущую интенсивность авиации НАТО вблизи России и появление в Балтийском и Черном морях кораблей альянса с управляемыми ракетами. «Вот и сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», — сказал глава государства .

В среду стало известно, что США направили в Черное море танкер-заправщик John Lenthall. Это судно обеспечения структурно относится к командованию морских перевозок, которое структурно не входит в ВМС.

— Возможно, американские военные хотят отработать дозаправку в море эсминца и штабного корабля . Это довольно сложный элемент боевой подготовки. Кроме того, возможно, речь идет об изучении региона экипажем танкера . Вообще говоря, суда такого класса не так часто появляются в Черном море, — пояснил Дмитрий Болтенков.

В конце октября обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. На нескольких участках шли ожесточенные бои, а украинская артиллерия наносила удары по населенным пунктам . Тогда украинский генштаб объявил о первом боевом применении беспилотника Bayraktar. Использование средства, запрещенного Минскими соглашениями, вызвало большой международный резонанс. «Известия» сообщали, что к информации о появлении у украинской армии беспилотников проявила большой интерес американская сторона.

Ранее присутствие американских кораблей в Черном море отмечалось во время проведения международных учений Sea Breeze в июне этого года. Маневры проходили в северо-западной части Черного моря, в них принимали участие силы Шестого флота США , а также 32 государств с шести континентов мира. Всего было задействовано 40 боевых кораблей, катеров и судов. С американской стороны в маневрах участвовал эсминец Ross.

Над материалом работали Роман Крецул, Алексей Забродин, Алексей Рамм и Андрей Федоров