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Самолет ВВС США приблизился на 35 км к российской границе

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Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США обнаружен 9 ноября над Черным морем. Об этом 10 ноября сообщило Минобороны РФ.

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«9 ноября в период с 14.15 до 19.28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США», — говорится в сообщении.

Как уточнили в российском военном ведомстве, американский разведывательный самолет вылетел с авиабазы «Рамштайн» в ФРГ, его полет длился 5 часов 13 минут на высоте 7-10 тыс. метров. Лайнер летал над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря.

Для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе в настоящее время находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney.

Внеплановые действия сил США создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы, отметили в Минобороны РФ. Это становится дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины.

В учении помимо американских ВМС планируется участие тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

Как уверены в Минобороны, идет изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке страны.

9 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о готовности страны оказывать помощь НАТО в вопросах обеспечения безопасности на территории Черного моря. По его словам, визит кораблей Mount Whitney и Porter означают усиление стратегических отношений между Грузией и Соединенными Штатами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия–НАТО.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.

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