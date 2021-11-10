Грузия заявила о готовности помогать НАТО в Черном море

Грузия готова оказывать помощь НАТО в вопросах обеспечения безопасности на территории Черного моря. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Грузия является преданным союзником и участником глобальной безопасности. Мы хорошо понимаем важность безопасности Черного моря и нацелены помогать нашим союзникам в этом направлении», – отметил он.

Соответствующее заявление Гарибашвили сделал после того, как побывал на борту флагманского корабля Шестого флота ВМС США Mount Whitney, находящегося в порту Батуми.

По словам премьера, визит кораблей Mount Whitney и Porter означают усиление стратегических отношений между Грузией и Соединенными Штатами.

«Совместимость между командованиями, сконцентрированные на партнерстве учения и объединение наших сил в кризисные периоды является лучшим средством обеспечения мира в регионе», — подчеркнул он.

Высказывание Гарибашвили поддержала посол США в Грузии Келли Дегнан, сказав, что визит кораблей в порт Батуми ознаменовывает поддержку США суверенитета и целостности Грузии.

9 ноября военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин сакцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты изучают систему обороны России в Крыму и готовятся к войне, но они не рискнут перейти к открытым действиям, а ограничатся провокациями. По его словам, американцы «пытаются втравить» Украину и Грузию в войну против России, хотя сами не намерены воевать на их стороне.

Как заявляло Минобороны России, Черноморский флот РФ проводит комплекс мероприятий по контролю за действиями американских кораблей в Черном море.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия–НАТО.

30 октября сообщалось, что штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.