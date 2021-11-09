Эксперт назвал подготовкой к войне действия США в Черном море

Соединенные Штаты изучают систему обороны России в Крыму и готовятся к войне, но они не рискнут перейти к открытым действиям, а вместо этого устроят серьезные военные провокации. Об этом 9 ноября заявил РЕН ТВ полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовки.

Эксперт пояснил, что эсминцы класса «Арли Берк» несут на борту около 70 крылатых ракет «Томагавк», имеющих дальность до 2,5 тыс. км и способных нести ядерную боеголовку. Он также отметил, что в пределах этого расстояния находятся Калужская, Тверская, Саратовская области — территории, где расположены дивизии ракетных войск стратегического назначения.

По мнению Литовки, американцы «пытаются втравить» Украину и Грузию в войну против России, хотя сами не намерены воевать на их стороне.

«Не думаю, что американцы рискнут на такой шаг, но то, что они изучают нашу систему обороны в Крыму, готовятся к войне и эти данные передают на Украину и другим натовским государствам и готовят против нас серьезные провокации, — это несомненно. Мы должны быть готовы к отражению этих провокаций»,— заявил эксперт.

По его словам, Крым хорошо вооружен и готов дать отпор в случае агрессии. Так, на полуострове есть система противокорабельной обороны — «Утес», «Бал», «Бастион», а также зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Ранее во вторник в Минобороны России заявили, что Черноморский флот РФ проводит комплекс мероприятий по контролю за действиями американских кораблей в Черном море. В военном ведомстве также напомнили, что с 30 октября в регионе находится эсминец Porter, 3 ноября в него зашел танкер John Lenthall, а 4 ноября туда прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. По его словам, действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия–НАТО.

7 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что заход в Черное море кораблей США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России. Также, по словам министра, в военном ведомстве РФ готовы ко всевозможным провокациям, которые могут произойти в любой момент.

30 октября сообщалось, что штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.