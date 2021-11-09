Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США в Черном море

В настоящее время Черноморский флот России проводит комплекс мероприятий по контролю за действиями американских кораблей в Черном море. Об этом 9 ноября сообщает Министерство обороны РФ.

«Черноморским флотом выполняются мероприятия по контролю действий кораблей ВМС США в акватории Черного моря. С 30 октября в Черном море находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября в него зашел танкер John Lenthall, а 4 ноября туда прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США», — сказано в сообщении ведомства.

Вместе с тем в министерстве указали, что в данном случае речь идет о незапланированных действиях американских военных по созданию многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от российской госграницы.

«Подобные действия, одна из целей которых — военное освоение территории Украины, являются дестабилизирующим фактором во всем Черноморском регионе», — заключили в Минобороны.

Ранее, 30 октября, сообщалось, что штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который 1 ноября уже находился в Черном море.

7 ноября Шестой флот Военно-морских сил США обнародовал фотографии своих кораблей в Черном море. На кадрах были изображены флагман Mount Whitney и эсминец Porter.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что заход в Черное море кораблей военно-морских сил США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России. Он также указал на то, что не только США пытаются подобным образом «проверить» Россию.

В свою очередь военный эксперт и директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов заявил, что из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова. Специалист отметил, что действия союзников в Черноморском регионе «активизировались до предела».

Позднее, 9 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил «Известиям», что Россия готова к любым провокациям со стороны НАТО. Он также выразил мнение, что военные учения альянса связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем положениям основополагающего акта Россия–НАТО, который, по словам дипломата, был полностью нарушен в ключевой своей части.