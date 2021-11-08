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Игра радаров: зачем США направляют корабли и самолеты к югу России

Эсминец американского флота посещает Батуми, а истребители перебрасываются в Румынию и Болгарию
Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Игра радаров: зачем США направляют корабли и самолеты к югу России
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2021-11-08 19:04:16
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В Румынии и Болгарии, по данным источников «Известий» в военном ведомстве, на днях были размещены самолеты F-15Е Strike Eagle. Корабли ВМС США — флагман Шестого флота Mount Whitney и ракетный эсминец Porter — в понедельник, 8 ноября зашли в грузинский порт Батуми. Их визит совпал с телефонным разговором президента России Владимира Путина с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, где обсуждались в том числе и вопросы, связанные с региональными конфликтами. Эксперты отмечают, что появление военных кораблей и самолетов США недалеко от южной границы России — очередной акт демонстрации силы, приуроченный к важным переговорам.

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США увеличили свою активность в Черноморском регионе в конце октября. На фоне случившегося обострения в Донбассе американские ВВС провели серию разведывательных и тренировочных полетов у берегов Крыма, а 29 октября объявили о начале маневров Шестого флота ВМС. Корабли Военно-морских сил США находятся в Черном море уже несколько дней. Эсминец Porter и командно-штабной корабль Mount Whitney вошли в акваторию 30 октября и 4 ноября соответственно. Также 3 ноября в регион прибыл американский танкер John Lenthall.

При этом штабной корабль Mount Whitney простоял несколько дней в Стамбуле и вошел в Черное море в день, когда Владимир Путин прибыл в Севастополь, чтобы посетить праздничные мероприятия.

Визит Mount Whitney и эсминца Porter в грузинский порт Батуми совпал по времени с разговором Владимира Путина с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Игра радаров
Эсминец Porter

Эсминец Porter

Фото: Global Look Press/U.S. Navy
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— Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам, — подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Случайности в том, что корабли НАТО появляются у наших берегов во время важных переговоров, нет, рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

Мы уже не раз видели, как в такие моменты начинается информационное нагнетание, — отметила она. — А визит кораблей США в Черное море — это игра мускулами. США предлагают еще раз посмотреть, какие военно-морские силы у них есть.

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, американский эсминец и корабль управления пока действуют по шаблону. После захода в Черное море они успели провести военные учения с фрегатом «Горди» ВМС Болгарии и фрегатом Yavuz ВМС Турции, после чего направились в Батуми. Как отметили источники, весной этого года американские корабли базировались в Одессе.

Игра радаров
Корабль ВМС США Mount Whitney в порту Стамбула

Корабль ВМС США Mount Whitney в порту Стамбула

Фото: REUTERS/Umit Bektas

В воскресенье, 7 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные внимательно следят за кораблями ВМС США в акватории Черного моря и не допустят провокаций с их стороны.

Румынский перелет

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В Минобороны РФ отмечают и наращивание авиации США в Черноморском регионе. Помимо визитов самолетов-разведчиков, на прошлой неделе были переброшены истребители американских ВВС в Румынию и Болгарию. Пока эти машины не выполняли полетов над Черным морем, но они активно действуют над территориями стран «южного фланга НАТО».

Две группы прибыли из Греции — это американские самолеты-истребители F-15E Strike Eagle, а также самолет-заправщик. Они перелетели на авиабазу Graf Ignatievo в Болгарии и на АБ Borcea в Румынии. В Болгарии экипажи самолетов провели второй этап учений Castle Forge – 2021.

Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle — аналог российского Су-34. Он используется для патрулирования и прикрытия сухопутных войск, нанесения мощных ударов по наземным целям. Эта универсальная машина на учениях НАТО уже использовалась как носитель тактического ядерного оружия.

Игра радаров
Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle

Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Madeline Herzog

Также в понедельник, 8 ноября, Украина впустила в свое воздушное пространство американский самолет-разведчик RS-135 — он взлетел с авиабазы в Великобритании.

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Плавучий штаб

Заход в Черное море зарубежных кораблей не что иное, как демонстрация силы, отметил в беседе с «Известиями» высокопоставленный источник в МИД России. Несмотря на то что Россия не видит в этом ничего хорошего для российско-американских отношений, учения были согласованы с Москвой.

Конвенция Монтре подразумевает под собой согласование сроков и места проведения учений, — напомнил источник. — Таким образом, она не была нарушена, Москва была предупреждена. Правда, ни к чему хорошему в конечном итоге это не приведет. На пользу такие действия никогда еще не шли.

Размещение американских самолетов в Румынии и Болгарии и корабли в Черном море ведут к обострению отношений между странами НАТО и Россией, уверен экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

То, что мы видим, — это военно-политическое давление, — считает он. — В Донбассе шли бои, и в это же время в Черное море вошли американские корабли. Но самое неприятное — это появление флагманского корабля Шестого флота США у наших берегов. По сути, это плавучий штаб, который может координировать действия ВМС, авиации и сухопутных сил.

Игра радаров
ВМС США
Фото: Global Look Press/U.S. Navy
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По словам эксперта, таким образом НАТО отрабатывает применение силы не только на море, но и на суше и в воздухе.

Сергей Орджоникидзе напомнил, что Россия не раз предлагала наладить диалог между двумя странами.

Для начала надо заняться нормализацией дипломатических отношений, — подчеркнул Сергей Орджоникидзе. — Сейчас посольство России в США и американское посольство в РФ работают в усеченном составе. Из-за этого стабильное общение по дипломатическим каналам заменяется краткосрочными визитами и телефонными разговорами, что снижает уровень доверия и понимания сторон.

До этого присутствие американских кораблей в Черном море отмечалось во время проведения международных учений Sea Breeze в июне этого года. Маневры проходили в северо-западной части Черного моря, в них принимали участие силы Шестого флота США и 32 других государств. С американской стороны в маневрах участвовал эсминец Ross. Всего было задействовано 40 боевых кораблей, катеров и судов.

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