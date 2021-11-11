Прямой эфир
Мир
Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии
Мир
У границ Белоруссии с 1 ноября зафиксировано 25 полетов разведавиации
Мир
Участника захвата Капитолия приговорили к рекордным 3 годам заключения
Экономика
Доля платежей по нацкартам впервые превысила 25%
Наука
Орбиту МКС подняли из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Мир
США будут углублять сотрудничество с Украиной по кибербезопасности
Экономика
Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса стал рекордным с 2015 года
Экономика
Тарифы на интернет и телевидение могут вырасти на 10%
Мир
Додон предрек Молдавии экономический кризис из-за цен на газ
Мир
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и потребовал прекратить голодовку

Самолеты-разведчики прощупывали обстановку в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиация НАТО пытается прощупать обстановку в Крыму. Помимо ведения радиотехнической разведки, самолеты ВВС США Е-8 и U-2 могли вести разведку с помощью радиолокационных средств, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Всем НАТО к границам: зачем самолеты альянса активизировались у рубежей РФ
В небе были замечены воздушные разведчики США, Великобритании и других государств блока

Непосредственно у границ России за сутки были зафиксированы полеты нескольких самолетов стран НАТО. Еще 9 ноября был замечен разведчик наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. Он взлетел с авиабазы Рамштайн в Германии и приблизился к границе России на 35 км.

Как сообщили в Минобороны, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США вылетел с авиабазы на Крите и подошел к границе РФ на расстояние 30 км. Стартовавший с авиабазы на острове Сицилия P-8А «Посейдон» ВМС США приближался к границе на 70 км. Самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции вылетел с аэродрома в Румынии и подошел к границе на 30 км.

Еще один стратегический самолет-разведчик — U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании, был обнаружен над территорией Украины. Он приближался к российской границе на расстояние около 60 км.

Разведчики Е-8С не первый раз появляются у российских границ в последние дни. Один из них был замечен 2 ноября над Черным морем в сопровождении воздушных танкеров. В апреле этого года Е-8С несколько раз появлялись у границ Белоруссии и Калининградской области. Их оборудование позволяет в автоматическом режиме обнаружить, классифицировать и взять на сопровождение до 600 наземных целей.

Всего с начала года российские средства обнаружения более 1200 раз фиксировали в небе самолеты-разведчики, приближавшиеся к границам страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Идут на угрозу: что делают самолеты-разведчики США у южных границ РФ

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021