Самолеты-разведчики прощупывали обстановку в Крыму

Авиация НАТО пытается прощупать обстановку в Крыму. Помимо ведения радиотехнической разведки, самолеты ВВС США Е-8 и U-2 могли вести разведку с помощью радиолокационных средств, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Непосредственно у границ России за сутки были зафиксированы полеты нескольких самолетов стран НАТО. Еще 9 ноября был замечен разведчик наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. Он взлетел с авиабазы Рамштайн в Германии и приблизился к границе России на 35 км.

Как сообщили в Минобороны, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США вылетел с авиабазы на Крите и подошел к границе РФ на расстояние 30 км. Стартовавший с авиабазы на острове Сицилия P-8А «Посейдон» ВМС США приближался к границе на 70 км. Самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции вылетел с аэродрома в Румынии и подошел к границе на 30 км.

Еще один стратегический самолет-разведчик — U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании, был обнаружен над территорией Украины. Он приближался к российской границе на расстояние около 60 км.

Разведчики Е-8С не первый раз появляются у российских границ в последние дни. Один из них был замечен 2 ноября над Черным морем в сопровождении воздушных танкеров. В апреле этого года Е-8С несколько раз появлялись у границ Белоруссии и Калининградской области. Их оборудование позволяет в автоматическом режиме обнаружить, классифицировать и взять на сопровождение до 600 наземных целей.

Всего с начала года российские средства обнаружения более 1200 раз фиксировали в небе самолеты-разведчики, приближавшиеся к границам страны.

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Идут на угрозу: что делают самолеты-разведчики США у южных границ РФ