Песков оценил статью Bloomberg о подготовке «вторжения» России на Украину

Материал издания Bloomberg о возможной подготовке «вторжения» России на территорию Украины является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в пятницу, 12 ноября.

«Подобные заголовки ничто иное, как пустое, безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», — сказал Песков.

По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится все больше. Он указал, что всё это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

«Это же не наши друзья, это же не белорусские самолеты летают — наших союзников. Это летают самолеты тех, кто декларирует своей основной целью сдерживание и противодействие Российской Федерации, те, кто называет Российскую Федерацию врагом», — отметил представитель Кремля.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что российская сторона должна себя застраховать и как-то хеджировать риски.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

После появления публикации первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. По словам дипломата, Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 12 ноября подчеркнул, что подобные публикации раскрывают лишь планы НАТО и США. Их единственная задача сегодня — создать конфликтную ситуацию на территории Украины, втянуть ее в затяжной военный конфликт, чтобы вернуться к позициям 2014 года, указал зампред.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. В настоящий момент в Черном море находятся эсминец ВМС США Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney.

9 ноября Минобороны РФ обнаружило над Черным морем самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 км. В тот же день в российском военном ведомстве сообщили, что действия США связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

11 ноября Песков отметил, что учения НАТО в регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера Владимира Путина. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ назвали агрессивными действия Соединенных Штатов в Черном море. В ведомстве указали на высокую интенсивность маневров американцев, а также отметили, что Porter и Mount Whitney продолжают движение в западную часть черноморской акватории.