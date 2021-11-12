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В ГД оценили данные СМИ о подготовке «вторжения» РФ на Украину

Депутат Водолацкий назвал статью Bloomberg о России попыткой втянуть Украину в войну
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Публикации, подобные статье агентства Bloomberg о возможной подготовке «вторжения» России на территорию Украины, лишь раскрывают планы США и НАТО. Такое мнение в пятницу, 12 ноября, в беседе с «Известиями» выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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«Подобные публикации раскрывают лишь планы НАТО и США. Их единственная задача сегодня — создать конфликтную ситуацию на территории Украины, втянуть ее в затяжной военный конфликт, чтобы вернуться к позициям 2014 года. И заявления Вашингтона, и учения НАТО сегодня — показательное вступление для Украины. Мол, начинайте, а мы вас не бросим. Это всё сделано лишь с одной целью — заставить Украину втянуться в войну, понимая, что РФ не будет смотреть на это сквозь пальцы, потому что это происходит на наших границах», — сказал он.

По словам российского политика, в мечтах главного штаба НАТО, чтобы Россия начала крупномасштабные действия на Украине, чего не может быть. При этом Водолацкий указал на то, что Россия не допустит размещения баз США и Североатлантического альянса у своих границ.

«Учения Южного военного округа и Центрального военного округа связаны с учением по отражению атаки внешнего врага, потому что мы не можем смотреть на это просто так. Но они проводятся на нашей территории, а для чего корабли США пришли в Черное море — это вопрос. После Ливии, Ирака, побега из Афганистана США лишь нашли еще одну точку, где можно взорвать ситуацию, — Украину», — заключил депутат.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

После появления публикации первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. По словам дипломата, Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

11 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения альянса в регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера Владимира Путина. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

В этот же день депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани назвал провокацией учения НАТО в Черном море. По его мнению, эти действия были организованы госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом против России. Он также отметил, что альянс в попытках угодить Вашингтону играет с огнем.

30 октября штабы шестого флота ВМС США, военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. В Черном море в настоящее время находятся эсминец ВМС США Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. В учениях помимо американских ВМС планируется участие тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов ВС Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

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