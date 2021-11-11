Евродепутат счел провокацией учения НАТО в Черном море

Присутствие кораблей ВМС США и маневры НАТО в Черном море у границ России являются явной провокацией. Об этом заявил 11 ноября депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани.

По его мнению, провокация организована госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом против России как «врага номер один».

«Вы можете себе представить, какой была бы реакция Америки, если бы российский флот стал проводить маневры в международных водах у американского побережья, недалеко от Вашингтона? Американцы сочли бы это новым кубинским кризисом и приготовились бы к войне!» — цитирует политика «РИА Новости».

По мнению европарламентария, НАТО играет с огнем, пытаясь угодить США: альянс постепенно приближается к конфликту с Россией. В качестве примера он привел миссии НАТО в Польше, странах Прибалтики и на Украине.

Как полагает Мариани, НАТО нужно было распустить с упразднением организации Варшавского договора. Расширение альянса в настоящее время вызывает тревогу во всем мире, добавил политик.

Ранее в этот день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что морские и военно-воздушные силы НАТО проверяют на прочность российские армию и флот, но это — пустая трата времени.

9 ноября Минобороны РФ обнаружило над Черным морем самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 км.

При этом для участия в проводимом объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Как уверены в российском оборонном ведомстве, идет изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке Украины.

Ранее на этой неделе журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ближайшее время Украина может предпринять попытку захвата Донбасса из акватории Черного моря, где сейчас собираются корабли США. По его словам, они являются носителями высокоточных ударных ракет морского базирования.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявлял, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия—НАТО.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.