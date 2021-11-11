Прямой эфир
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет
Армия
В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
Культура
«Игра в кальмара» превзошла «Игру престолов» по просмотрам на YouTube
Мир
ООН заявила об обеспокоенности невыдачей виз США российским дипломатам
Мир
Новый глава МИД Японии продолжит переговоры с РФ по мирному договору
Авто
В проекте нового КоАП появился штраф за неоднократный отказ остановить авто
Общество
Синоптик предупредил о похолодании и непогоде на юге России
Наука
Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС

Посол России в США прокомментировал обострение ситуации в Черном море

Посол Антонов: НАТО проверяет на прочность армию России в Черном море
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время морские и военно-воздушные силы НАТО проверяют на прочность российские армию и флот. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Флаг у ворот: зачем НАТО стягивает войска в Черноморский регион
В Минобороны России считают, что США создают многонациональную вооруженную группировку у границ России

Он обратил внимание, что встреча поссекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы 10 ноября состоялась как раз на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря.

По мнению посла, силы НАТО пытаются проверить Россию на прочность.

«Это — пустая трата времени и сил», — подчеркнул Антонов.

По мнению дипломата, обновленное в ходе встречи Блинкена и Кулебы соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве между Вашингтоном и Киевом стало набором вредных лозунгов. Документ нацелен не на снижение напряженности, а на обострение ситуации.

Накануне в столице США была подписана новая американо-украинская хартия о стратегическом партнерстве. Документ был обнародован на сайте Госдепа. В ходе встречи Блинкен заявил, что американская администрация будет работать с конгрессом для продолжения оказания военной помощи Украине.

В настоящее время в Черном море находится эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Корабли зашли в черноморский регион с целью проведения учений. В маневрах помимо американских ВМС планируется участие тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия–НАТО.

Как отметили в Минобороны РФ, внеплановые действия сил США в Черном море создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Это становится дестабилизирующим фактором в регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021