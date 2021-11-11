Посол России в США прокомментировал обострение ситуации в Черном море

В настоящее время морские и военно-воздушные силы НАТО проверяют на прочность российские армию и флот. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он обратил внимание, что встреча поссекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы 10 ноября состоялась как раз на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря.

По мнению посла, силы НАТО пытаются проверить Россию на прочность.

«Это — пустая трата времени и сил», — подчеркнул Антонов.

По мнению дипломата, обновленное в ходе встречи Блинкена и Кулебы соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве между Вашингтоном и Киевом стало набором вредных лозунгов. Документ нацелен не на снижение напряженности, а на обострение ситуации.

Накануне в столице США была подписана новая американо-украинская хартия о стратегическом партнерстве. Документ был обнародован на сайте Госдепа. В ходе встречи Блинкен заявил, что американская администрация будет работать с конгрессом для продолжения оказания военной помощи Украине.

В настоящее время в Черном море находится эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Корабли зашли в черноморский регион с целью проведения учений. В маневрах помимо американских ВМС планируется участие тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия–НАТО.

Как отметили в Минобороны РФ, внеплановые действия сил США в Черном море создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Это становится дестабилизирующим фактором в регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.