Посол России назвал новую хартию США и Украины набором «вредных лозунгов»

Обновленное соглашение о двустороннем стратегическом партнерстве между Вашингтоном и Киевом — набор вредных лозунгов. Об этом 11 ноября заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в Facebook российского посольства в Вашингтоне, комментируя итоги встречи главы госдепартамента США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Почти в каждой строчке докумнта США и Украины о партнерстве – геополитическая заряженность на противодействие Москве, подчеркнул глава дипмиссии.

По его словам, документ нацелен не на снижение напряженности, а на обострение ситуации.

«Планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну», — сказано в сообщении.

Антонов выразил надежду, что американо-украинские договоренности не являются отступлением США от «духа Женевы». На переговорах в Швейцарии летом 2021 года Белый дом подтвердил необходимость выполнения Минских соглашений, которые не упоминаются в Хартии, напомнил посол РФ.

Только полная реализация «Минска», который предполагает, в частности, особый статус самопровозглашенных народных республик Донбасса, может облегчить ситуацию на юго-востоке Украины, резюмировал Антонов.

Накануне была подписана новая американо-украинская хартия о стратегическом партнерстве. Документ был обнародован на сайте Госдепа по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В документе также указывается, что Россия якобы демонстрирует агрессию, и США с Украиной планируют этому противостоять.

Хартия провозглашает, что Вашингтон и Киев будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в европейские и евроатлантические институты» ради обеспечения «экономического процветания» ее народа.

В документе также прописано, что «США привержены энергетической безопасности» Украины. Штаты планируют поддерживать усилия Киева, нацеленные на то, чтобы стать энергетически независимой, перейти на «чистую» экономику.

8 ноября США направили на Украину два патрульных катера класса Island. В американском посольстве на Украине уточнили, что катера являются частью помощи по безопасности, которую Вашингтон предоставляет Киеву с 2014 года. Отмечается, что общий объем помощи составляет более $2,5 млрд.

19 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон вновь выражает приверженность США укреплению способности Украины сдерживать «агрессию» России. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать поддержку Украине в вопросах безопасности.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. При этом в «агрессии» украинская сторона обвиняет Москву. РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к урегулированию ситуации.