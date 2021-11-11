США будут углублять сотрудничество с Украиной по кибербезопасности

США будут укреплять сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности, а также военного взаимодействия на Черном море. Об этом сказано в принятой совместной американо-украинской хартии о двустороннем стратегическом партнерстве.

Документ был обнародован на сайте Госдепа в среду, 10 ноября, по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В документе также указывается, что Россия якобы демонстрирует агрессию, и США с Украиной планируют этому противостоять.

Хартия провозглашает, что Вашингтон и Киев будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в европейские и евроатлантические институты» ради обеспечения «экономического процветания» ее народа.

В документе также прописано, что «США привержены энергетической безопасности» Украины. Штаты планируют поддерживать усилия Украины, нацеленные на то, чтобы стать энергетически независимой, перейти на «чистую» экономику.

8 ноября США направили на Украину два патрульных катера класса Island. В американском посольстве на Украине уточнили, что катера являются частью помощи по безопасности, которую Вашингтон предоставляет Киеву с 2014 года. Отмечается, что общий объем помощи составляет более $2,5 млрд.

19 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон вновь выражает приверженность США укреплению способности Украины сдерживать «агрессию» России. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать поддержку Украине в вопросах безопасности.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.