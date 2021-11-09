Эксперт указал на планы Украины захватить Донбасс с помощью кораблей США

В ближайшие пару дней Украина может предпринять попытку захвата Донбасса из акватории Черного моря, где сейчас собираются корабли США. Об этом 9 ноября заявил журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Мы видим, что в рамках учений НАТО в Черном море фактически создается многонациональная группировка ударных кораблей ВМС США и других стран альянса, что мы можем расценивать как элемент поддержки в случае начала Украиной силовой операции против Донбасса», — заявил Коротченко Пятому каналу.

Эксперт высказал мнение, что в акватории Черного моря собираются все силы для проведения военной операции. Москва, как заявил Коротченко, обеспокоена сложившейся ситуацией и постоянно отслеживает действия НАТО, чтобы пресечь провокации.

«Корабли, которые находятся в Черном море, являются носителями высокоточных ударных ракет морского базирования. Там же базируются корабль управления <…> и танкеры-снабженцы, чтобы обеспечить жизнедеятельность данной группировки. При этом параллельно проводятся учения стратегической авиации США, в частности бомбардировщиков, которые являются носителями ядерного оружия», — указал Коротченко.

Ранее в этот день в Минобороны РФ также высказали мнение, что действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент Черноморский флот РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США. В министерстве напомнили, что с 30 октября на территории Черного моря находятся американские эсминцы.

7 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что заход в Черное море кораблей Военно-морских сил США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и Юга России. Он указал на то, что не только США пытаются подобным образом «проверить» Россию.

С 30 октября в регионе находится эсминец Porter, 3 ноября в него зашел танкер John Lenthall, а 4 ноября туда прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.