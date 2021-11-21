Разведка США: вероятность вторжения России на Украину растет по мере похолодания

Американская разведка предположила, что российское «военное вторжение» на Украину становится более вероятным по мере похолодания. Об этом 20 ноября сообщило издание CBS News, ссылаясь на источники.

Обозреватели издания Дэвид Мартин и Оливия Газис в доказательство своих слов представили цитаты из пресс-релиза НАТО, посвященного визиту Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в Брюссель. В Бельгии, как пишет в Twitter замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, у руководства Североатлантического альянса была «уникальная возможность обсудить с высшим должностным лицом в разведсообществе текущие вызовы безопасности, являющиеся важными для блока».

Также журналисты напомнили о высказывании американского госсекретаря Энтони Блинкена, который 10 ноября выразил тревогу, связанную с действиями РФ. В частности, Блинкен подчеркнул, что Москва может сделать серьезную ошибку, пытаясь «перекроить результаты шагов, совершенных в 2014 году, когда РФ выдвинула своих военных к границе и вторглась на украинскую территорию».

В тот же день издание The New York Times утверждало со ссылкой на предупреждение спецслужб США, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

При этом РФ пока не решила, что будет делать якобы со своими военнослужащими вблизи украинской границы, пояснили источники газеты.

Однако в Белом доме, как указали собеседники издания, серьезно воспринимают подобные обстоятельства, в которых задействованы военные, отметила «Газета.Ru».

Также в публикации говорится, что, согласно данным Центра стратегических и международных исследований, Москва якобы уже направила силы на территорию у города Павловск в Воронежской области и на мыс Опук в Крыму. Уточняется, что речь идет о танках и ракетных комплексах «Искандер».

Ранее, 19 ноября, The Wall Street Journal сообщил, что, по мнению ряда западных политиков, президент РФ Владимир Путин «заставил Запад жить по своим правилам», а Россия перестала быть слабой, угасающей державой. Авторы отметили, что за время президентства Владимир Путин сделал практически всё, чтобы укрепить позиции своей страны в важных областях.

Так, под руководством российского президента были модернизированы Вооруженные силы, был улучшен энергодиалог, увеличились поставки нефти и газа.

Ранее, 19 ноября, сенатор США Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток – 2» (СП-2), на случай ее «вторжения» на Украину.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин спустя день сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.