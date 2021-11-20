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США разработали план «санкционной бомбардировки» РФ при вторжении на Украину

Axios: сенатор США Менендес предложил ввести санкции против РФ при «вторжении на Украину»
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Сенатор Соединенных Штатов Боб Менендес предложил предусмотреть «санкционную бомбардировку» для России, включающую в себя секторальные ограничения, меры по госдолгу и газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2), на случай ее «вторжения» на Украину. Об этом стало известно в пятницу, 19 ноября.

Председатель комитета Сената по международным отношениям внес соответствующую поправку к закону об оборонном бюджете (NDAA), по которому сенаторы проголосуют после перерыва на праздники, сообщает Axios.

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Согласно поправке, США, в случае вторжения РФ на Украину, запретят выдачу виз высокопоставленным военным и сотрудникам разведки из России, которые «занимаются планированием или осуществлением вторжения». Эти ограничения могут коснуться российских банков, госпредприятий, газовой и нефтяной отрасли. Поправка также подразумевает санкции против компаний и должностных лиц, участвующих в планировании или эксплуатации СП-2.

18 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала статью главного редактора газеты Repubblica Маурицио Молинари о причастности России к миграционному кризису в Европе и сосредоточении вооруженных сил на границе с Украиной восхитительной чушью, демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских коллег. Она ответила итальянскому коллеге напоминанием о том, что тот, видимо, читал американские заявления о концентрировании войск на границе с Украиной, но не видел официальное коммюнике минобороны страны и заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Шаптала, «отрицающее американские фобии».

15 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на американских чиновников, сообщило, что США и их союзники в Европе рассматривают вариант о новых санкциях против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Кроме того, обсуждается и вариант увеличения военной помощи Киеву. Отмечается, что официальный представитель Белого дома отказалась комментировать данную информацию.

Примечательно, что за последнее время западные СМИ стали активнее распространять данные о якобы военной активности России. Так, 11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заметил, что материал агентства является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Он указал, что всё это не может оставлять Россию индифферентной к тому, что происходит.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ, в свою очередь, указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

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