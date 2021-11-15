Bloomberg узнал о возможных санкциях США против РФ из-за Украины

США и их союзники в Европе рассматривают вариант о новых санкциях против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на американских чиновников.

Кроме того, обсуждается и вариант увеличения военной помощи Киеву, пишет агентство. Так, на прошлой неделе Вашингтон в ходе переговоров с европейскими партнерами поднял вопрос о проработке нового пакета мер, направленных на противодействие возможным агрессивным шагам РФ в отношении Киева, говорится в публикации.

Проработка таких мер против Москвы находится на ранней стадии и потребует дополнительных обсуждений, отметили журналисты.

Источники агентства не объяснили, какие именно рестрикции могут последовать в отношении РФ. При этом в статье сказано, что новые санкции могут затронуть российский энергетический сектор.

Отмечается, что официальный представитель Белого дома отказалась комментировать данную информацию.

В тот же день издание Financial Times сообщило со ссылкой на слова замглавы минобороны Украины Анны Маляр, что Запад предупредил Киев о якобы готовящейся агрессии со стороны РФ этой зимой. По словам Маляр, у Киева есть данные о сосредоточении крупной группировки российских военных у границ Украины, а также некие сведения секретного характера.

Примечательно, что за последнее время западные СМИ стали активнее распространять данные о якобы военной активности России. Так, 11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заметил, что материал агентства является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Он указал, что всё это не может оставлять Россию индифферентной к тому, что происходит.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.

В Минобороны РФ, в свою очередь, указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.