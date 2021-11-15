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Запад предупредил Киев о вероятности «вторжения» России зимой

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Западные спецслужбы предупредили Украину о якобы готовящейся агрессии со стороны Москвы в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом 14 ноября сообщило издание Financial Times, ссылаясь на слова замглавы минобороны Украины Анну Маляр.

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«Россия с высокой вероятностью предпримет попытку вторжения этой зимой», — сказано в публикации.

По словам Маляр, у Киева есть данные о сосредоточении крупной группировки российских военных у границ Украины, а также некие сведения секретного характера.

Накануне внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что РФ на фоне напряженности на границе Белоруссии и ЕС может «пойти в наступление» на Украину. Арестович назвал такую ситуацию «нехорошей», а также указал, что уровень военной опасности похож на уровень конца 2013 — начала 2014 года, когда Россия «готовилась захватывать Крым».

Бывший генеральный прокурор страны Святослав Пискун заявил в тот же день, что РФ якобы может начать войну с Украиной на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. По его мнению, когда Украина не будет пускать мигрантов, Россия начнет их защищать, воюя с Украиной.

Белый дом опасается «возможной военной операции» России против Украины, сообщило 11 ноября агентство Bloomberg. В публикации было сказано, что представители американской администрации предупредили о возможности такого конфликта союзников в Европе.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.

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