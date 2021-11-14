Арестович заявил о возможности РФ начать войну на фоне миграционного кризиса

Россия на фоне напряженности на границе Белоруссии и ЕС может «пойти в наступление» на Украину. Такое мнение выразил в воскресенье, 14 ноября, внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

В эфире телеканала «Дом» он заявил, что Россия способна пойти в наступление на Украину.

«Более того, во время заседания ТКГ (трехсторонней контактной группы. — Ред.) произошла очень любопытная вещь. Впервые за год, когда я там работаю, спикер российского МИДа Мария Захарова начала озвучивать результаты ТКГ, когда еще шло заседание. <...> Результаты были очень простые: что мы нагнетаем милитаристскую силу, что это Киев хочет атаковать первым Донбасс, а НАТО помогает ему», — сказал он.

Арестович назвал такую ситуацию «нехорошей», а также указал, что уровень военной опасности похож на уровень конца 2013 — начала 2014 года, когда Россия «готовилась захватывать Крым».

Он также отметил, что есть две хорошие новости в этой ситуации: глава офиса президента Андрей Ермак и глава МИДа Дмитрий Кулеба вернулись из США, где заключили хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной. Кроме того, украинское руководство очень тесно взаимодействует с руководством Польши и стран Балтии, заявил советник.

По словам Арестовича, США подтверждают, что они надежный союзник Украины.

«И последовательно не признают попытки Российской Федерации аннексировать Крым, оккупировать Донбасс. Будут стоять на страже независимости и территориальной целостности Украины, помогать нам деятельно. Принципы этого сотрудничества прописаны — это и помогать в энергетической сфере, в развитии демократии, продвижении в ЕС и в НАТО», — заключил он.

Ранее в этот день бывший генеральный прокурор страны Святослав Пискун также заявил, что Россия может начать войну с Украиной на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. По его мнению, когда Украина не будет пускать мигрантов, Россия начнет их защищать, воюя с Украиной.

Ранее в этот день пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящая в состав сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила, что к мигрантам, если они попытаются пересечь границу, применят самые жесткие меры. Однако позднее пост был заменен на новый с пояснениями. В ВСУ подчеркнули, что военнослужащие «никоим образом не будут применять оружие против мигрантов».

12 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов.

В тот же день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.