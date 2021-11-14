В ВСУ уточнили заявление о готовности уничтожать мигрантов на границе

Пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящая в состав сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), 14 ноября сообщила в Facebook, что к мигрантам, если они попытаются пересечь границу, применят самые жесткие меры. Однако позднее пост был заменен на новый с пояснениями.

В ВСУ подчеркнули, что военнослужащие «никоим образом не будут применять оружие против мигрантов». Говорилось о диверсионных формированиях.

«Под видом мигрантов могут проникнуть разнообразные разведывательные группы противника, и наша воинская часть создана для борьбы с ними», — пояснили пограничники.

В ответ на заявления ВСУ Украины о том, что ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины, поскольку будут уничтожены, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у украинцев «рука набита» уничтожать.

12 ноября, глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что страна усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских. Он заявил, что на границе также будет работать авиация МВД — 15 вертолетов.

11 ноября на Украине начались военные учения, посвященные защите государственных границ от возможного наплыва мигрантов, а также противодействию другим возможным гибридным угрозам. Учения проходят в Волынской области, где проверят готовность границ к возможному вторжению беженцев.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.