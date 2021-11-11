Украина начала учения для защиты границ от мигрантов

На Украине начались военные учения, посвященные защите государственных границ от возможного наплыва мигрантов, а также противодействию другим возможным гибридным угрозам. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает МВД Украины.

«В рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участок пограничного подразделения «Грабово» Луцкого пограничного отряда, будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой», — говорится в сообщении ведомства.

Учения проходят в Волынской области, где проверят готовность границ к возможному вторжению беженцев. На место уже отправились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и председатель государственной пограничной службы страны Сергей Дайнеко. Кроме того, в учениях примет участие председатель национальной полиции Игорь Клименко и заместитель председателя национальной гвардии Юрий Лебедь.

«С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины», — заявил Монастырский.

Днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина намерена адекватно действовать при повторении в стране ситуации с прорывом мигрантами границы, как это произошло на участке между Польшей и Белоруссией.

Также Данилов отметил, что СНБО провел встречи с представителями силовых ведомств. О ситуации на границе было доложено президенту Владимиру Зеленскому. В Киеве разработали алгоритм действий на случай попытки мигрантов прорвать границу.

9 ноября посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что группа нелегальных мигрантов, которая сейчас пытается попасть с территории Белоруссии в Польшу, может перейти украинскую границу, если потерпит неудачу. Дещица высказал мнение, что беженцы находятся на «этапе нервного срыва», так как им не удается попасть в Германию.

8 ноября многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

Комментируя миграционный кризис, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 9 ноября, что беженцы с Ближнего Востока оказались на польско-белорусской границе по приглашению Германии. Именно немцы, по словам Лукашенко, составляют большинство членов мафиозной структуры, обеспечивающей транзит беженцев через Белоруссию.

В тот же день в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.