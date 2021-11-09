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Украину предупредили о риске проникновения мигрантов из Белоруссии

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Группа нелегальных мигрантов, которая сейчас пытается попасть с территории Белоруссии в Польшу, может перейти украинскую границу, если потерпит неудачу. Об этом 9 ноября заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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«Насколько серьезна эта ситуация для Украины? Надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша всё же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу <…>, то они могут попытаться перейти украинскую границу», — заявил посол агентству УНН.

Дещица высказал мнение, что сейчас мигранты находится на «этапе нервного срыва», так как они не могут попасть в Германию.

Как сообщалось ранее в этот день, толпа беженцев проломила ограждение на белорусско-польской границе.

Также сообщалось о выстрелах на польской стороне границы. Против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию на границе напряженной и тревожной. По его словам, это требует очень ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал урегулировать миграционный кризис при соблюдении норм международного гуманитарного права.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что политика Запада в отношении Сирии и Ливии привела к массовым побегам беженцев из этой части света в Европу. Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии несет только Запад, полагает она.

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