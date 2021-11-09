Погранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе с польской стороны границы

В Погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ.

«В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций», — отмечается в сообщении Telegram-канала Пограничного комитета.

Также отмечается, что на беженцев оказывали психологическое давление, слышны выстрелы.

Как сообщает белорусский государственный телеканал ОНТ, польский силовик стрелял из автоматического оружия в сторону беженцев из стран Ближнего Востока, находящихся в Белоруссии у границы с Польшей. Соответствующий ролик снял один из мигрантов.

«Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории. Испуганные люди прижимаются к земле», — отмечается в сообщении ОНТ в Telegram.

На кадрах видно, как человек стреляет из автомата в сторону мигрантов через ограждение, установленное на польско-белорусской границе.

Ранее во вторник Белоруссия предостерегла польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Минска, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении мигрантов, сообщило агентство «БелТА». По мнению МИД Белоруссии, мигранты пытаются любыми способами попасть в страны Евросоюза, что вызвало резкое обострение миграционной ситуации на границе Польши и Белоруссии.

Как отмечает Погранкомитет республики, на польской стороне напротив лагеря беженцев расположилась цепь польских силовиков и находится боевая военная техника. В минобороны Белоруссии указывают на размещение 12 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы, что стало значительной военной деятельностью.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана идут вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

Ранее во вторник МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Литва решила ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами, и попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса. Помимо этого польский постпред при ООН Кшиштоф Щерский рассказал, что послы стран — членов Евросоюза в ООН обсудят ситуацию с мигрантами на восточной границе ЕС с Белоруссией.

В минобороны Республики Беларусь указали на то, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны.