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Польша призвала к санкциям против причастных к ситуации с мигрантами на границе

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МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом 9 ноября говорится на странице в Twitter ведомства.

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«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», — отметили в польском МИД.

Как ранее во вторник заявил журналистам министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, мигранты, находящиеся в стране, не нарушают законы.

«Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно», — цитирует его агентство «БелТА».

Призыв польского МИД о санкциях прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она задалась вопросом, призывает ли Варшава к санкциям в отношении бывшего президента США Джорджа Буша-младшего и Пентагона.

Военная операция США в Ираке началась в 2003 году при администрации Буша-младшего. Ее целью было свержение главы государства Саддама Хусейна. Война вызвала массовый исход беженцев из страны.

В настоящее время Около 200 мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана идут вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго. Ранее пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом.

Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва. Варшава и Вильнюс не намерены принимать граждан других государств, не имеющих законных оснований на въезд, отметил власти Польши и Литвы.

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