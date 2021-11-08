Литва начала передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии

Литва начала передислокацию сил по охране границы в связи с движением находящихся в Белоруссии больших групп нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил начальник Службы охраны госграницы при литовском МВД генерал Рустамас Любаевас.

«На основе информации о перемещении групп мигрантов к польской границе для обеспечения охраны границы Литвы проводится передислокация сотрудников погранохраны и помогающих пограничникам военных», — сказал он в ходе заседания парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

Любаевас подчеркнул, что информация о колоннах мигрантов появилась еще в выходные, после чего сразу началась подготовка к различным сценариям развития событий.

Кроме того, глава МВД республики Агне Билотайте сообщила, что ведомство предложит ввести в Литве чрезвычайное положение, пишет National Post.

В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что власти увеличили численность военнослужащих, помогающих охранять границу с Белоруссией.

«На границе несут службу уже более 12 тыс. солдат. Мы повысили уровень готовности войск территориальной обороны. Вместе со службами МВД мы готовы к обороне польской границы», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот день погранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Отмечалось, что принимаются все меры, чтобы обеспечить сообщение между странами.

При этом глава МИД Польши Петр Вавжик обвинил власти Белоруссии в намерении якобы довести ситуацию на границе до жертв. Пресс-секретарь министра Станислав Жарын заявил, что Варшава фиксирует подготовку массового штурма границы нелегальными мигрантами. По его словам, движение колонны — это попытка силового вторжения в Польшу.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами, указав, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые принимают все необходимые меры.

17 сентября польский премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. человек с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.