В Белоруссии заявили о движении сотен беженцев к границе с Польшей

Многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Об этом 8 ноября сообщил пограничный комитет Белоруссии в Telegram.

«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — сказано в опубликованном сообщении.

Белорусские пограничники отметили, что принимают все меры, чтобы обеспечить сообщение между странами, а также безопасность людей, двигающихся вдоль дороги.

При этом глава МИД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио заявил, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе двух стран до жертв.

«Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон», — отметил Вавжик.

В то же время пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что Варшава фиксирует подготовку массового штурма нелегальными мигрантами границы со стороны Белоруссии. По его словам, движение колонны — попытка силового вторжения в Польшу.

29 октября официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг заявления Польши о провокациях на границе со стороны Минска.

Таким образом в Белоруссии отреагировали на заявление польских пограничников, которые утверждали, что с белорусской стороны вдоль границы ездит автомобиль, из которого транслируют записи плача и криков детей. Также они отметили, что накануне в сторону польских солдат был произведен выстрел из сигнального пистолета.

Бычковский добавил, что такие заявления «направлены исключительно на манипуляцию общественным мнением в целях замаскировать за информационным шумом и оправдать свои незаконные действия в отношении беженцев».

17 сентября польский премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.