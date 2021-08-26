Заборная война: почему Польша решила отгородиться от Белоруссии

В Восточной Европе усугубляется миграционный кризис. Вслед за Литвой и Латвией о возведении забора на границе с Белоруссией объявила Польша. Причина — резкое увеличение потока арабских и афганских беженцев. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал происходящее «грязной игрой Лукашенко», а также сообщил, что к патрулированию границы привлекли дополнительные армейские подразделения. «Известия» разбирались в ситуации.

Как в Польше борются с наплывом мигрантов

С начала лета польскую границу со стороны Белоруссии штурмуют нелегальные мигранты. По данным погранслужбы, за весь 2020 год на границе задержали 122 нелегала, а с начала 2021 года — более 870. Большинство — граждане Ирака, Сирии и Афганистана. Только с начала августа пограничники пресекли 2000 попыток незаконного пересечения границы.

В ответ правительство Польши разрешило пограничникам вытеснять беженцев обратно в Белоруссию . Некоторые группы мигрантов из-за этого подолгу кочуют между двумя странами. Так, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратило внимание на группу из 24 иностранцев, которая разбила лагерь в районе деревни Уснаж-Гурны. Польские пограничники запрещают им пройти в Польшу, а белорусские силовики не разрешают вернуться обратно. «Некоторые представители этой группы могут нуждаться в международной защите и, насколько нам известно, заявили о своем намерении ходатайствовать о предоставлении убежища», — говорится в заявлении УВКБ ООН.

Варшава также усилила патрулирование границы. На помощь пограничникам министерство обороны прислало 900 военнослужащих. Еще одна мера — укрепление самой границы. На некоторых участках уложили дополнительные спирали колючей проволоки. Министр обороны Мариуш Блащак также объявил, что Польша построит на границе с Белоруссией новое ограждение — забор высотой 2,5 метра.

Миграционный кризис привел к обострению дипломатического противостояния. Мариуш Блащак назвал происходящее «грязной игрой Александра Лукашенко и Кремля» . Кроме этого, обрушился с критикой на белорусских силовиков, которые якобы специально портят ограждения на границе с Польшей. Министр также раскритиковал польских оппозиционеров, которые привозят мигрантам сухпайки и спальные мешки. «Депутаты оппозиции разыгрывают спектакль, который вписывается в сценарий Лукашенко», — подчеркнул Блащак.

В свою очередь, Александр Лукашенко обвинил Польшу в эскалации конфликта на границе. По его словам, через Белоруссию на запад пошли беженцы из Афганистана. «Поляки отловили 50 человек, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила конфликт, нарушив государственную границу», — заявил он на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Что происходит в отношениях Белоруссии и Польши

Отношения Белоруссии и Польши долгие годы остаются напряженными. После распада социалистического блока страны заняли диаметрально противоположные позиции. Польша сделала ставку на евроинтеграцию, вступила в ЕС и НАТО, а Белоруссия ориентировалась на Россию.

Варшаву такая ситуация не устраивала, она приложила немало усилий, чтобы оторвать Минск от Москвы. Известно, что за последние 15 лет Польша потратила на продвижение «мягкой силы» в соседней стране 140 млн евро . Самый яркий пример в этом смысле — телеканал «Белсат», который постоянно критикует белорусские и российские власти, поддерживает белорусский национализм. Кроме того, в Польше действует программа по привлечению белорусских граждан, молодежь может бесплатно учиться в польских вузах. Предпочтение отдается сторонникам оппозиции.

Заборная война_3 Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Белорусском доме в Варшаве. 9 сентября 2020 года Фото: TASS/EPA/Piotr Nowak

Кризис в отношениях двух стран усугубился после президентских выборов в Белоруссии, прошедших в августе прошлого года. Польша тогда отказалась признать победу Лукашенко и поддержала оппозицию. В Варшаве базировался телеграм-канал NEXTA, который координировал протесты. В польской столице также обосновался штаб одного из лидеров оппозиции, бывшего министра культуры Белоруссии Павла Латушко. Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую глава правительства Польши Матеуш Моравецкий встречал под бело-красно-белым флагом и называл «пани президентом».

С тех пор отношения двух стран остаются максимально напряженными. В мае нынешнего года, когда в Минске задержали основателя и редактора оппозиционных телеграм-каналов Романа Протасевича, дела пошли еще хуже. Польша тогда прекратила полеты через территорию Белоруссии, закрыла небо для белорусских авиаперевозчиков. Варшава также лоббировала введение новых санкций и предлагала ЕС создать фонд помощи белорусским протестующим.

Отношения омрачают споры по историческим вопросам. В марте в Бресте польские дипломаты приняли участие в мероприятии, посвященном памяти антисоветских подпольщиков. После этого Белоруссия объявила польских консулов в Бресте и Гродно персонами нон-грата, Варшава в ответ выслала двух белорусских консулов. В июне Александр Лукашенко подписал указ об учреждении в стране нового праздника — Дня народного единства. Отмечаться он будет 17 сентября, в этот день в 1939 году советские войска вошли на территорию Западной Белоруссии, которая тогда находилась в составе Польши. В Варшаве заявили, что учреждение праздника «помешает Беларуси в диалоге и взаимопонимании с соседними странами».

Заборная война_4 Пресс-конференция белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской в Варшаве. 5 августа 2021 года Фото: TASS/Zuma

Еще один скандал разразился во время Олимпийских игр в Токио . Белорусская бегунья Кристина Тимановская раскритиковала спортивное руководство страны, тренерский штаб решил отправить легкоатлетку на родину из-за ее психо-эмоционального состояния. Та заявила, что вывезти ее хотят силой, а в Белоруссии посадят в тюрьму. Польша предоставила девушке политическое убежище, после чего она вылетела через Вену в Варшаву.

Что говорят эксперты

Эксперты считают, что полного разрыва отношений Белоруссии и Польши не произойдет. « У двух стран крепкие торгово-экономические связи. Кроме того, польско-белорусские отношения важны для Москвы, Пекина и Берлина, потому что большой транзит из Китая в Западную Европу проходит, в основном, через Польшу. Поэтому полного разрыва отношений ожидать не стоит. Напряженность будет сохраняться, будет много слов, жестов, взаимных обвинений, но действовать стороны будут осторожно. Экономические и политические связи сохранятся», — отмечает в беседе с «Известиями» руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.