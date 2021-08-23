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Польша построит забор высотой почти 3 метра на границе с Белоруссией

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Польша построит прочный забор высотой 2,5 м на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил глава минобороны страны Мариуш Блащак.

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Кроме того, в помощь пограничной службе будет привлечено больше солдат, отметил он в Twitter. «Завтра я представлю подробности дальнейшего задействования польских Вооруженных сил», — добавил министр.

В пятницу он заявил, что Войско Польское патрулирует участок границы с Белоруссией вместе с пограничной службой.

Как добавляет Польское радио, в последние месяцы резко увеличилось количество нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран на границах Белоруссии с Евросоюзом. Большинство из них направились в Литву, которая обвинила Минск в организации переселения мигрантов на свою территорию в рамках так называемой гибридной войны.

21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила прямой «вклад» Польши в обострение миграционного кризиса в Европе. Она подчеркнула, что за 2015–2020 годы в страны Европы переселились примерно 5,8 млн мигрантов, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко связывает ухудшение обстановки на границе с Польшей с ситуацией в Афганистане. Как отмечает «Газета.ру», по его словам, афганцы через Белоруссию пытаются попасть на Запад, где «их обещали принять».

18 августа бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский увидел скрытую угрозу в предложении главы МИД РФ Сергея Лаврова ввести безвизовый приграничный обмен с Варшавой и Вильнюсом. По его мнению, глава российского ведомства намерен таким образом дестабилизировать ситуацию в отношениях Польши и США, а также открыть доступ беженцам из Афганистана и других стран в Польшу через Калининградскую область.

Польская пограничная служба указывает, что в 2020 году на участке Подлясье были задержаны 122 человека, незаконно пересекших границу. В этом году это уже около 780 иностранцев.

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