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Захарова указала на роль Польши в обострении миграционного кризиса

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила прямой «вклад» Польши в обострение миграционного кризиса в Европе. Об этом 21 августа она написала в своем Telegram-канале.

Потеряли границы: кризис между Литвой и Белоруссией набирает обороты
Страны обвиняют друг друга в провокациях

Ранее в этот день министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Он отметил, что проблема на границе — «это грязная игра Лукашенко и Кремля».

Комментируя слова Блащака, Захарова указала на то, что на польско-белорусской границе оказались несколько десятков человек. Она подчеркнула, что за 2015-2020 годы в страны Европы переселились примерно 5,8 миллиона мигрантов, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

«И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой. Например, Польша активно участвовала в нападении на Ирак. Только в этой стране в 2002-2008 годах в военной операции, с учетом ротации личного состава, приняли участие более 10 тыс., польских военнослужащих», — написала Захарова.

Ранее, 18 августа, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский увидел скрытую угрозу в предложении главы МИД РФ Сергея Лаврова ввести безвизовый приграничный обмен с Варшавой и Вильнюсом.

По мнению Ващиковского, глава российского ведомства намерен таким образом дестабилизировать ситуацию в отношениях Польши и США, а также открыть доступ беженцам из Афганистана и других стран в Польшу через Калининградскую область.

5 августа самую большую в истории группу нелегальных мигрантов задержали польские пограничники и полицейские на границе Белоруссии и Польши. Среди задержанных было 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один камерунец — 41 мужчина, восемь женщин и 13 детей.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Глава государства подчеркнул, что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом». Там также начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

При этом Мария Захарова указывала, что обвинения Белоруссии со стороны Литвы и Евросоюза о якобы содействию потоку нелегальных мигрантов нелепы. Она подчеркнула, что обвинения выглядят смешно на фоне того, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы.

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