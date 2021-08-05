На польско-белорусской границе задержали крупнейшую группу мигрантов

Самую большую в истории группу нелегальных мигрантов задержали польские пограничники и полицейские на границе Белоруссии и Польши. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает агентство RMF24.

Уточняется, что всего сотрудники Подляского пограничного отряда и правоохранители задержали более 60 человек. Они в основном с Ближнего Востока и попали в Польшу нелегально из Белоруссии.

Среди задержанных 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и один камерунец — 41 мужчина, восемь женщин и 13 детей.

Всего в этом году 450 человек незаконно попали в Польшу из Белоруссии, уточняется в публикации. Многие мигранты таким образом пытаются попасть в Литву.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Глава государства подчеркнул, что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

Белорусские пограничники уже заявили об усилении госграницы.

В Литве же заявляют, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом». Там также начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.