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Президент Литвы попросил ЕС о помощи в борьбе с миграционным кризисом

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Литва, которая столкнулась с миграционным кризисом, нуждается во всесторонней помощи Евросоюза. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил президент республики Гитанас Науседа по итогам встречи с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон.

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«Президент наметил формы ожидаемой помощи ЕС. Она может быть оказана направлением людских и финансовых ресурсов, технических и денежных средств на возведение на границе физических заграждений, посредничеством в вопросах репатриации мигрантов», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

По словам Науседы, то, что в настоящее время происходит на литовско-белорусской границе нельзя считать обычным миграционным кризисом, поскольку это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

«Мы рассчитываем на активное участие, помощь и посредничество институтов ЕС и стран-членов в решении проблемы охраны границы ЕС и Белоруссии», — добавил президент балтийской республики.

Ранее в этот день начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас рассказал о том, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

30 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что Евросоюз выразил готовность ввести санкции в отношении белорусских чиновников, якобы причастных к использованию мигрантов в политических целях. Европейский союз приравнял данную деятельность к торговле людьми.

Он также напомнил, что Брюссель и страны ЕС уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.

Ранее в тот день депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в беседе с «Известиями» заявила, что ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов в Литву из Белоруссии нельзя назвать патовой, однако необходимо вести диалог, в том числе и с Россией, для решения этой проблемы.

27 июля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что армия страны готова выставить у лагерей нелегальных мигрантов, прибывших в республику с территории Белоруссии, блокпосты с бронетехникой. Глава МВД Литвы Агне Билотайте, в свою очередь, рассказала, что ведомство предложило правительству ввести в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Азии.

До этого группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением считать гибридной агрессией нелегальную миграцию из Азии через территорию Белоруссии. Кроме того, глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис назвал мигрантов «новым гибридным оружием белорусского режима». В начале июля власти Литвы объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне.

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