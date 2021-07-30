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ЕС пригрозил Минску санкциями из-за пропуска мигрантов

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Евросоюз выразил готовность ввести санкции в отношении белорусских чиновников, якобы причастных к использованию мигрантов в политических целях. Европейский союз приравнял данную деятельность к преступлению торговли людьми. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Инструментализация мигрантов и беженцев совершенно недопустима. Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы», — заявил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз «рассмотрит возможность ограничительных мер, направленных против тех, кто занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми».

Европейский союз полон решимости эффективно управлять миграционными потоками для защиты своих внешних границ, отметил дипломат.

«Лица, не имеющие права находиться в ЕС, должны быть возвращены», — приводит Reuters слова Борреля.

Он также напомнил, что Брюссель и страны ЕС уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.

Ранее в этот день депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом заявила, что ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов в Литву из Белоруссии нельзя назвать патовой, однако необходимо вести диалог, в том числе и с Россией, для решения этой проблемы.

В тот же день спикер литовского сейма (парламента) Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что прямые переговоры с Белоруссией касательно миграционного кризиса были бы ошибкой и отступлением от принципов Литвы.

27 июля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что армия страны готова выставить у лагерей нелегальных мигрантов, прибывших в республику с территории Белоруссии, блокпосты с бронетехникой. Глава МВД Литвы Агне Билотайте, в свою очередь, рассказала, что ведомство предложило правительству ввести в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Азии.

12 июля Боррель сообщил, что Совет Евросоюза готов рассмотреть введение новых санкций против Минска в ответ на рост потока мигрантов через Белоруссию в Литву.

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