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В Литве назвали ошибкой возможное начало прямых переговоров с Белоруссией

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Прямые переговоры с Белоруссией касательно миграционного кризиса были бы ошибкой и отступлением от принципов Литвы. Об этом в четверг, 39 июля, заявил спикер литовского Сейма (парламента) Виктория Чмилите-Нильсен.

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«Поддаться на давление белорусского режима и начать с ним переговоры было бы большой ошибкой, отступлением от наших принципиальных позиций. <…> Мы должны вести переговоры со своими партнерами по Евросоюзу, со странами, выходцами из которых являются прибывающие в Литву нелегальные мигранты», — сказала она в эфире национального радио LRT.

27 июля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что армия страны готова выставить у лагерей нелегальных мигрантов, прибывших в республику с территории Белоруссии, блокпосты с бронетехникой.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте, в свою очередь, рассказала, что ведомство предложило правительству ввести в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Азии.

26 июля Эстония выделила Литве первые 50 км колючей проволоки, всего будет передано 100 км.

12 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Совет Евросоюза готов рассмотреть введение новых санкций против Минска в ответ на рост потока мигрантов через Белоруссию в Литву. Как отмечал Вильнюс, речь идет об увеличении потока в 22 раза. В начале июля власти Литвы объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне.

Также известно, что для мониторинга с воздуха границы с Белоруссией агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex направит в Литву вертолеты. Кроме того, сообщалось об отправке в республику дополнительных вооруженных патрулей, переводчиков, а также персонала по работе с мигрантами.

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