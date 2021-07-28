Граница общесоюзного значения: чем ЕС готов помочь Литве

Так называемая операция быстрого вмешательства агентства ЕС по контролю внешних границ (Frontex) в Литве продолжится до 6 октября с возможностью дальнейшей пролонгации, рассказали «Известиям» в его пресс-службе . В ближайшие дни в прибалтийскую республику, где уже находятся 35 сотрудников Frontex, переправят еще 60 пограничников и несколько единиц техники. Литовские власти уже выстраивают на границе с Белоруссией стену из колючей проволоки, хотя это не останавливает желающих прорваться. Между тем миграционный кризис, вызванный наплывом в Литву нелегалов из стран Африки и Ближнего Востока, лишь набирает обороты : если в июле власти считали ситуацию экстремальной, то на этой неделе МВД решило, что в приграничных с Белоруссией районах пора вводить режим чрезвычайного положения.

День ото дня не легче

За весь 2020 год незаконно проникнуть в Литву с территории Белоруссии попыталось чуть более 80 человек. За неполный 2021-й за незаконный въезд в страну литовские власти задержали свыше 2,7 тыс. мигрантов . При этом летом количество таких пересечений границы стало расти в геометрической прогрессии: если за июнь на ней было поймано около 400 нелегалов, то только за первую неделю июля их оказалось уже 800.

Граница общесоюзного Литовские пограничники задерживают мигрантов, незаконно прибывающих из Белоруссии Фото: REUTERS/Janis Laizans

Во многом нынешний кризис объясняется политической напряженностью в отношениях Минска и ЕС. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне введенных Евросоюзом санкций против республики его страна не намерена и дальше сдерживать поток беженцев и наркотрафик ради защиты спокойствия европейских стран . «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — пояснил он. И уже в начале июля из-за наплыва переселенцев власти Литвы объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, обратившись за содействием в агентство ЕС по контролю внешних границ.

Справка «Известий» Евросоюз неоднократно вводил санкции против Белоруссии. Последний пакет секторальных экономических мер был принят 25 июня — после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Neхta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.

— В рамках быстрого пограничного вмешательства Frontex направит в Литву 60 офицеров пограничной охраны, 30 патрульных автомобилей, два фургона с тепловизором и два вертолета . Оперативное вмешательство на границе было начато 15 июля и продлится до 6 октября с возможностью пролонгации, — рассказали «Известиям» в пресс-службе агентства, добавив, что к настоящему моменту в Литве уже дислоцировано 35 офицеров постоянного корпуса.

Параллельно с обращением за помощью к Брюсселю литовские власти сообщили о намерении за несколько месяцев выстроить на границе с Белоруссией (а ее протяженность составляет 678 км) стену из колючей проволоки , чтобы как-то замедлить мигрантов. Хотя, как показала видеосъемка с участков, где забор уже был установлен, особой преградой для жаждущих очутиться в Литве это не стало.

Граница общесоюзного Граница из колючей проволоки между Литвой и Белоруссией Фото: REUTERS/Janis Laizans

По словам члена комитета бундестага по международным делам Вальдемара Гердта, обвинять Минск в том, что они специально завозят мигрантов к соседям, — абсурдно . «Для того чтобы найти причину создать вот эту стену, выдумываются вот такие нелепости, абсурдные сценарии», — отметил немецкий политик.

27 июля глава минобороны республики Арвидас Анушаускас заявил о готовности армии выставить у лагерей нелегальных мигрантов блокпосты с бронемашинами. А глава МВД Литвы Агне Билотайте в тот же день сообщила, что ее ведомство направило правительству предложение ввести в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения . На запрос «Известий» пресс-служба министерства не ответила.

Давняя нелюбовь

После вступления Литвы в ЕС в 2004 году число иностранцев, проживающих в ней, увеличилось более чем вдвое, а их доля в населении выросла втрое . Но для ныне 2,7-миллионной страны, сталкивающейся с оттоком молодежи в более развитые государства ЕС, это было и неплохо — ведь до 2016-го порядка 8 0% оседающих в Литве «иностранцев» были вернувшимися на родину литовцами . В 2019 году тренд поменялся: большинство иностранцев, иммигрирующих сюда, оказались уже не возвращающимися соотечественниками, а гражданами не входящих в ЕС государств — в частности, 45% иммигрантов были выходцами из Белоруссии, Украины и России.

Прошлой осенью на фоне политической нестабильности в Белоруссии число граждан этой страны, подающих заявления о предоставлении убежища в Литве, увеличилось. При этом к соседям Вильнюс отнесся довольно лояльно: в сентябре 2020 года Литва разрешила остаться у себя 205 гражданам Белоруссии, а в октябре приняла оттуда еще 507 человек.

Граница общесоюзного Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Как рассказали «Известиям» в Европейском агентстве по вопросам предоставления убежища (EASO), после зафиксированного зимой нынешнего года кратковременного снижения заявок белорусов на предоставление убежища в странах ЕС+ (сюда включены Швейцария и Норвегия) к маю случился новый пик. Впрочем, в основном они отправились в Польшу, с января по апрель она приняла 395 прошений, тогда как в Литве их было зарегистрировано только около 70.

— В целом за первые четыре месяца 2021 года в Литве было подано около 220 заявлений о предоставлении убежища, и основной национальностью заявителей были иракцы (36% от общего числа) , за которым следовали белорусы, таджики, русские и афганцы, — рассказала «Известиям» официальный представитель EASO Анис Кассар.

По данным Frontex, в первом полугодии большая часть нелегалов в Литве приходилась на иракцев, иранцев и сирийцев, но уже с июля большинство незваных гостей оказались родом из еще более далеких от Прибалтики Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала .

При этом никакого радушия переселенцы с Ближнего Востока и Африки у балтийских народов никогда особо не вызывали. Когда в 2015 году в разгар мощного миграционного кризиса во всем ЕС Брюссель постановил, что Литва, Латвия и Эстония должны сообща принять 1679 беженцев, вся тройка правдами и неправдами максимально оттягивала это нерадостное для себя мероприятие. К примеру, в 2018 году Латвия предоставила статус беженца всего 23 лицам.

Появление нынешним летом в Литве нелегалов из Африки было предсказуемо встречено местными жителями в штыки . Тем более что и «гости» вели себя вовсе не «тише воды, ниже травы». Еще в июне в Центре регистрации иностранцев в Пабраде произошел первый мощный бунт, подавлять который полиции пришлось при помощи слезоточивого газа. Затем беспорядки вспыхнули в Игналинском лагере для беженцев, которые бастовали за право получить обратно свои мобильные телефоны.

Граница общесоюзного Полиция на месте митинга против строительства лагеря для беженцев у Руднинкай Фото: REUTERS

В последние дни унимать силой пришлось уже своих. Сначала против плана правительства разместить около 500 задержанных мигрантов вблизи местной школы восстал небольшой приграничный городок Девянишкес, на этой неделе же полиция разогнала митинг жителей против строительства лагеря для беженцев у военного полигона Руднинкай.