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В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Белоруссией

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Погранзаставы Литвы, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас в эфире национального радио LRT.

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«Мест для размещения мигрантов на погранзаставах не осталось. <…> Выходные для пограничников были жаркими. В воскресенье (1 августа. — Ред.) задержано 289 нелегальных мигрантов — самое большое число за сутки с начала года», — сказал он.

Граница с Республикой Беларусь находится в зоне ответственности 17 погранзастав. Там после задержания и до перевода в специальные центры содержат нелегальных мигрантов, которые проникают в Литву из соседней Белоруссии.

30 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что Евросоюз выразил готовность ввести санкции в отношении белорусских чиновников, якобы причастных к использованию мигрантов в политических целях. Европейский союз приравнял данную деятельность к торговле людьми.

Он также напомнил, что Брюссель и страны ЕС уже оказывают Литве помощь в борьбе с нелегальной миграцией, развернув у границ страны силы и средства своего пограничного агентства FRONTEX.

Ранее в тот день депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в беседе с «Известиями» заявила, что ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов в Литву из Белоруссии нельзя назвать патовой, однако необходимо вести диалог, в том числе и с Россией, для решения этой проблемы.

27 июля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о том, что армия страны готова выставить у лагерей нелегальных мигрантов, прибывших в республику с территории Белоруссии, блокпосты с бронетехникой. Глава МВД Литвы Агне Билотайте, в свою очередь, рассказала, что ведомство предложило правительству ввести в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Азии.

До этого группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением считать гибридной агрессией нелегальную миграцию из Азии через территорию Белоруссии. Кроме того, глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис назвал мигрантов «новым гибридным оружием белорусского режима».

В начале июля власти Литвы объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне.

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