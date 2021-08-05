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Пограничники Белоруссии усилили охрану государственной границы

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Белорусские пограничники по поручению главы республики Александра Лукашенко усиливают охрану госграницы. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает «БелТА» со ссылкой на представителя государственного пограничного комитета Антона Бычковского.

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В частности, увеличено количество нарядов, а также проведен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые, уточнил он.

Бычковский добавил, что органы пограничной службы также уточнили взаимодействие с подразделениями минобороны и внутренних войск МВД для формирования резервов из подразделений.

Ранее в этот день Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Он подчеркнул, что народ Белоруссии должен чувствовать себя спокойно и защищенно. По его словам, республика оставляет за собой право осуществить ответные меры в том случае, если соседние государства «начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты».

По мнению Лукашенко, ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией является новым способом давления на Минск.

При этом днем ранее стало известно, что белорусские пограничники обнаружили вблизи литовской границы мужчину восточной внешности в тяжелом состоянии, во время оказания первой помощи он скончался. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал данные сообщения провокацией Минска.

В Литве также заявляют, что погранзаставы страны, которые находятся на границе с Белоруссией, переполнены нелегальными мигрантами.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика нуждается во всесторонней помощи Евросоюза из-за миграционного кризиса. По его словам, происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

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